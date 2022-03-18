Новости Эстонии
18.03.2022, 17:59

В районе Пирита начинается весенняя уборка улиц

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Pressifoto
Первый этап весенней уборки улиц в районе Пирита начнется рано утром в субботу.

”Жители Пирита уже обращались к нам, чтобы узнать, когда приступят к уборке дорог и улиц. Договорной партнер нашего района ежегодно приступает к весенним работам рано утром в субботу, начиная с самого центра Пирита, т.е. с окрестностей монастыря, и движется в сторону Меривялья. Дороги и улицы очищают от скопившегося за зиму песка, щебня, пыли и мусора. К уборке приступят два дорожных вакуумных пылесоса и бригада из 3-4 человек, которые будут работать щетками”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат. В первую очередь работы будут выполняться там, где растаял лед, т.к. в районе есть тенистые улицы, уборка которых пока еще невозможна.

”Поскольку прошедшая зима была снежной, на дорогах осталось много гранитной крошки. Ее утилизируют, после чего используют в качестве наполнителя при строительстве и ремонте дорог. Кроме того, из-под снега оттаяли окурки, экскременты собак и прочий мусор”, — сказал старейшина района. Он подтвердил, что будет обязательно проведен второй этап уборки, но точный ее график зависит также от погодных условий. Весенняя уборка должна быть завершена к 30 апреля. В дальнейшем будет проводиться регулярная уборка улиц согласно заключенным договорам.

”Работы по уборке неизбежно сопровождаются пылью и прочими неудобствами, но я прошу — с целью быстрого и качественного выполнения работ — парковать автомобили по возможности во дворах, а не у края дорог или улиц, так как почистить дорогу под припаркованными автомобилями не представляется возможности,” — отметил Лийна.

Всего в районе Пирита будет проведена уборка 218 дорог и улиц общей площадью 400 000 квадратных метров и, кроме того, 39 тротуаров и пешеходных дорожек площадью более 80 000 квадратных метров. Один месяц уборки стоит около 50 000 евро. Договорным партнером района является Keskkonnahooldus Eesti OÜ.

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