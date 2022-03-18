Умер бывший футболист ”Спартака” и ”Шахтера” Алексей Бахарев

Бывший футболист московского ”Спартака” и донецкого ”Шахтера” Алексей Бахарев скончался в возрасте 45 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор ”Шахтера” Сергей Палкин.

”Сегодня, 18 марта, не стало экс-полузащитника ”Шахтера” Алексея Бахарева… Алексей был одним из самых одаренных и ярких футболистов великого поколения ”Шахтера” начала 2000-х годов и навсегда вписал свое имя в историю клуба. Искренние соболезнования родным и близким”, — написал Палкин.

Полузащитник провел в ”Спартаке” один сезон, став 1997 году чемпионом России и выиграв Кубок страны. За ”Шахтер” он выступал с 1999 по 2006 год, дважды выиграв чемпионат Украины и трижды — Кубок страны.

Также Бахарев играл за российские клубы ”Нефтяник” (Похвистнево), ”Лада”, ”Ротор”, ”Рубин”, ”Носту” и ”Машук”.

Также он сыграл по одному товарищескому матчу за сборную России (против бразильцев в 1998-м) и за сборную Украины (против Ирана в 2002-м).

Карьеру Бахарев завершил в 2009 году, после работал тренером в системе ”Шахтера”.