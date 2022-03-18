Гендиректор Департамента социального страхования подал в отставку(2)
Генеральный директор Департамента социального страхования Индрек Холст подал в отставку, проработав на этой должности немногим более одного года, передает RusERR.
Согласно сообщению департамента, Холст намерен перейти на работу в частный сектор, и его последним рабочим днем в качестве главы учреждения станет 31 марта.
"Самое важное, что Департамент социального страхования справляется со своей задачей: нуждающиеся в помощи люди, которые бежали из Украины, от войны Путина, размещены и Эстония оказывает им всестороннюю помощь. Я ни на секунду не сомневаюсь, что коллеги в Департаменте социального страхования и дальше будут успешно справляться с решением кризиса", — прокомментировал Холст свое решение.
"Разумеется, мы допускали ошибки, но ведь и ситуация была новой для государства. Думаю, что ошибки в этой ситуации были в какой-то степени ожидаемыми — важно, чтобы из них извлекли уроки. Возвращение в частный сектор является моим личным решением", — добавил он.
Для замещения должности гендиректора Департамента социального страхования будет объявлен публичный конкурс.