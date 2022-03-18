Гендиректор Департамента социального страхования подал в отставку

"Самое важное, что Департамент социального страхования справляется со своей задачей: нуждающиеся в помощи люди, которые бежали из Украины, от войны Путина, размещены и Эстония оказывает им всестороннюю помощь. Я ни на секунду не сомневаюсь, что коллеги в Департаменте социального страхования и дальше будут успешно справляться с решением кризиса", — прокомментировал Холст свое решение.