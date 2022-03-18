Предприниматель: позаботимся о том, чтобы военных беженцев не эксплуатировали

Хотя украинцы, которые теперь каждый день прибывают в страну, являются беженцами от войны и в их отношение не действует требование платить среднюю зарплату, это не значит, что всяческие хитрые схема закончилась. Украинцы, которые сюда приезжают, должны знать, что по решению Евросоюза они, по сути, приравнены к постоянным жителям. Таким образом, беженцы должны быть приняты на работу и с ними поддерживаются рабочие отношения в соответствии с эстонским законодательством. Это означает рабочее время 160-180 часов в месяц — в зависимости от продолжительности месяца, а вместе с переработкой — максимум 200 часов. Согласно закону, регулярный отпуск. Они должны быть внесены в регистр работников и иметь медицинскую страховку. Мой искренний совет украинцам — убедитесь, что трудовой договор заключен с компанией, которая будет выплачивать зарплату, и хорошо бы, чтобы зарплата переводилась на счет в эстонском банке.

Само по себе соблюдение закона должно быть элементарным. Так что же беспокоит украинских беженцев? Есть немало причин. При выборе работы мы изучаем через сеть бэкграунд компании и советуемся со знакомыми. Тем же, кто прибывает из других стран, найти эту информацию гораздо сложнее, препятствием также является языковой барьер. И тогда человек добросовестно принимает предлагаемую работу. Все это было верно в прошлом, но сейчас ситуация, безусловно, еще более серьезная. Беженцы истощены физически и эмоционально, им нужны деньги, они хотят быстро выйти на работу, и это открывает возможность для злоупотреблений. Уже в мирное время иностранцы, обращались с поиском работу к нам, получив ранее неудачный рабочий опыт. Им не платили за переработки, им не давали отпуск. У людей собирали паспорта, утверждая, что этого требует закон. Трудовой договор не отдавали, он лежал в сейфе в бухгалтерии, и о договоре самом вели, прямо говоря, дурацкие разговоры. Нет оснований полагать, что то же самое не будет сделано с беженцами от войны, которые представляют собой еще более уязвимую целевую группу. Хотя к ним относятся, учитывая новые особые условиями, наравне с гражданами ЕС, что убирает требование по средней заработной плате и всякие схемы с переработкой, но по-прежнему остается возможность для мухлежа с трудовыми договорами, чтобы избежать уплаты оплаты социальных налогов, да и опасность зарплат в конверте никуда не делась.