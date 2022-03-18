За сутки в Эстонии прибавилось 1511 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По состоянию на утро 18 марта в больнице находятся 559 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 217 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 138, или 63,6%, не вакцинированы и 79, или 36,4%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 4,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 53 новых истории болезни, из которых в 15 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 24,7 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло девять зараженных коронавирусом, из которых пять не были вакцинированы: 49-летняя женщина, 59-летняя женщина, 66-летняя женщина, 72-летний мужчина, 78-летний мужчина, 84-летняя женщина, две 90-летние женщины, 91-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 4 352 результата теста, из которых 1 511 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 125 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 135 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 458 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 55. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 439 558 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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