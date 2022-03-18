Больничная касса: возможности лечения и профилактики рака расширились

В 2021 году Больничная касса стала компенсировать медицинскую услугу по удалению доброкачественных и ранних стадий злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, позволяющая удалять опухоль с помощью эндоскопа вместо хирургического вмешательства. Что позволяет лечить труднодоступные места, в том числе желудочно-кишечный тракт. ”Опухоль, находящуюся на ранней стадии, которая еще не проникла через слизистую оболочку органа, удаляют одним целым куском. Это менее инвазивная операция, потому что опухоль удаляется с помощью зонда, а не хирургического вмешательства", — сказал главный специалист отдела специализированной медицинской помощи Больничной кассы Танель Кайю.

Также были расширены услуги точной лучевой терапии для облучения локализации опухоли в органе с сохранением здоровых тканей вокруг опухоли. ”Поправка позволяет использовать прецизионную (точную) лучевую терапию в случаях, когда опухолевые метастазы распространились на несколько разных органов, каждый из которых может стать целью прецизионной лучевой терапии. Чем точнее можно будет облучить метастазы, тем выше доза лучевой терапии, направленной на каждую опухоль и тем короче время лечения пациента”, — сказал Кайю. Если в 2020 году прецизионную лучевую терапию получило 75 человек, то в 2021 году благодаря обновлению списка медицинских услуг дополнительную помощь получил уже 121 пациент. Общая сумма финансирования данной услуги составила для Больничной кассы 2,3 миллиона евро.

В качестве одного из вариантов диагностики добавлен новый тип обследования, позволяющий лучше диагностировать рак предстательной железы — выявление и лечение заболевания на максимально ранней стадии значительно снижает риски для здоровья. Всего в 2021 году данное обследование прошел 571 человек, а общая сумма расходов Больничной кассы на ее финансирование составила почти 1,3 миллиона евро.