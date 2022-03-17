Премьер Чехии заявил, что возможности страны принимать беженцев из Украины заканчиваются

Примерно 270 тысяч беженцев из Украины приехали в Чехию, и у властей уже заканчиваются ресурсы, чтобы без проблем принять всех желающих остаться в стране, заявил в четверг чешский премьер-министр Петр Фиала.

"Нам приходится признать, что мы у самой той грани, когда мы можем принять (этих беженцев - ред.) без проблем", - приводит слова премьера агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, большинство украинских беженцев - женщины и дети.

AP отмечает, что чешское правительство предпринимает усилия для выдачи беженцам разрешений на долговременное пребывание в стране, на обеспечение их доступа к здравоохранению и образованию.

Также в парламенте Чехии обсуждают план разрешить брать на работу беженцев и без документов, разрешающих выполнение работ, передает "Интерфакс".

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.