Фейки о происходящем в Украине. Часть 5

Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что мы имеем дело с работой, выполненной в графическом редакторе. К аналогичному выводу пришли и эксперты ” Известий ”. Также они, как и некоторые другие ресурсы, утверждают, что перед нами манекены, впрочем, не приводя строгого доказательства. Однако из без этого можно сказать, что перед нами фотофейк.

Правда: если приглядеться к фотографии, можно увидеть, что многие тела до малейших деталей похожи друг на друга и различаются лишь углом поворота или зеркальностью изображения. А точнее, подавляющее большинство тел представляет собой один из всего трёх видов фигур (обведены одним и тем же цветом):

12 марта украинские соцсети обошла фотография, на которой десятки фигур, похожих на тела солдат, образовывали подобие латинской буквы Z — маркировки, часто встречающейся на российской военной технике в Украине. Подписи под ней были разными — от ”Добро пожаловать в Украину” до ”Флешмоб от ВСУ . Буква Z из солдат-оккупантов РФ в Украине”:

Правда: фотографии эти абсолютно истинны. Однако компания Lego не имеет к ним никакого отношения. Инициатор акции — независимый ретейлер Citizen Brick, специализирующийся на вторичной переработке продукции датской фирмы. В рамках упомянутой акции компания выставила на продажу пластмассовые фигурки Владимира Зеленского ($100) и коктейлей Молотова ($10) собственного изготовления. И уже 6 марта на её официальной странице в Facebook появился благодарственный пост , в котором сообщалось, что сборы составили $16 540 и вся эта сумма пойдёт на медикаменты в Украине. Новая акция от компании имеет целью собрать уже $100 000.

В середине марта русско- и украиноязычные ресурсы обошла новость о том, что компания Lego выпустила партию мини-фигурок, изображающих президента Зеленского и коктейли Молотова. Вся выручка в размере около $16 000, если верить сообщениям в СМИ, была отправлена на помощь Украине. Публикации сопровождались довольно реалистичными фотографиями игрушек:

Правда: на самом деле мужчина на фотографии не прощается с любимой, а здоровается с ней и будущим ребёнком. Эта фотография была сделана в 2012 году в Словении, а её герой вернулся из командировки в Афганистан. Снимок можно увидеть на официальном сайте министерства обороны Словении.

В начале марта по соцсетям разошлась трогательная фотография, на которой, если верить подписи, украинский солдат перед отправкой на фронт прощался с беременной женой и ещё не появившимся на свет ребёнком. Фотография получила широкое распространение в Twitter, особенно среди китайских пользователей :

В тот же день эту информацию опроверг и главный раввин Украины . Позднее с большинства первоначальных ресурсов новость была удалена.

Правда: 9 марта главный раввин Житомира Шломо Вильгельм, в настоящее время находящийся в Израиле, категорически опроверг это сообщение. На своей странице в Facebook он, в частности, написал: ”На одной интернет-помойке, которая ошибочно считает себя серьёзным информационным ресурсом, была опубликована статья о том, что евреи города Житомира вынуждены были эвакуироваться из города из-за погромов и преследований, которые устроили местные националисты, а не от войны. Данный фейк подхватили и другие сайты, результатом чего стал шквал звонков мне. <…> Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, тут выросли мои дети, которые учились в школе, где преподавание идёт на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, которую вы читаете, перепроверять её через надёжные и проверенные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах”.

6 марта сначала на израильском ивритоязычном сайте 0404 , а затем и на англоязычных сайтах JewishPress и The Jewish Voice появилась новость о том, что евреи украинского города Житомира вынуждены эвакуироваться не столько из-за близости зоны боевых действий, сколько из-за погромов и угроз со стороны местного населения. Сообщалось, что эту новость распространила житомирская иудейская община ”Хабад”, а также общественная организация ”Лев Лейелед”. Новость нашла широкое распространение и в русскоязычных соцсетях.

Министр обороны Великобритании: добровольцев в случае их участия в боевых действиях в Украине ждёт уголовное преследование на родине

9 марта во многих русскоязычных СМИ появилась информация о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, пригрозил уголовной ответственностью всем военнослужащим своей страны, желающим принять участие в боевых действиях в Украине. ”Позиция правительства заключается в том, что, если вы служите в вооружённых силах, вы нарушите закон, если отправитесь в Украину воевать в качестве добровольца”, — сказал он, если верить ряду ресурсов.

В то же время украинский Центр противодействия пропаганде при СНБО распространил заявление, в котором говорилось, что ”российская пропаганда продвигает откровенный фейк со ссылкой на сфальсифицированный перевод заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса”. Далее в заявлении говорится: ”По их версии, министр предупредил, что "военнослужащие, которые отправятся воевать в Украину, по возвращении, вероятно, будут преследоваться по закону". На самом же деле в переводе следующее: "По оценкам украинцев, 211 школ повреждены или уничтожены. Также существуют кадры ударов по детским садам". Также британский министр рассказал, что Владимир Зеленский заявил о том, что дети умирают из-за жажды. В частности, по оценкам украинцев, погибли или ранены около 1000 мирных жителей, но, похоже, настоящая цифра намного выше. И ни слова об иностранном легионе и их наказании”.

Правда: действительно, 9 марта 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением на тему событий в Украине в палате общин.

На официальном сайте правительства Великобритании есть стенограмма его речи, в которой нет ни слова на тему британских добровольцев, зато есть цитата про школы и детские сады, приведённая Центром противодействия пропаганды.

Однако слова британского министра о добровольцах привели не только постсоветские ресурсы, но и десятки авторитетных британских изданий. Было бы странно, если бы эта цитата возникла в прессе такого уровня из ничего. Дело в том, что, как это принято в парламентской деятельности, после выступления с трибуны публичного лица начинаются дебаты. Так было и в этот раз. В частности, представитель Лейбористской партии Кевин Бреннан попросил прояснить позицию правительства по поводу нашумевшей записи сотен британских военных в украинский легион. В ответ на это Бен Уоллес сказал: ”Позиция правительства такова: если вы служите в вооружённых силах, вы нарушите закон. В выходной газете появились сообщения о трёх военных, которые ушли в самоволку в течение уик-энда. Они нарушили закон и по возвращении будут привлечены к ответственности за уход в самоволку или дезертирство. Для остальных: поскольку рекомендация правительства насчёт поездки звучит как "Не езжайте в Украину", мы настоятельно не советуем присоединяться к этим силам”. На официальный сайт правительства (в отличие от сайта парламента) стенограмма дебатов не попала, что и стало, вероятно, причиной ошибки работников Центра противодействия пропаганде.