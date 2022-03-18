Фейки о происходящем в Украине. Часть 5
На территории Украины продолжаются боевые действия. В Сети же тем временем продолжается информационная война, в которой случайно или намеренно участвуют СМИ и пользователи соцсетей. Журналисты их "Проверено Медиа" собрали очередную подборку с некоторыми популярными фейками.
Lego выпустила фигурки в поддержку Украины
В середине марта русско- и украиноязычные ресурсы обошла новость о том, что компания Lego выпустила партию мини-фигурок, изображающих президента Зеленского и коктейли Молотова. Вся выручка в размере около $16 000, если верить сообщениям в СМИ, была отправлена на помощь Украине. Публикации сопровождались довольно реалистичными фотографиями игрушек:
Правда: фотографии эти абсолютно истинны. Однако компания Lego не имеет к ним никакого отношения. Инициатор акции — независимый ретейлер Citizen Brick, специализирующийся на вторичной переработке продукции датской фирмы. В рамках упомянутой акции компания выставила на продажу пластмассовые фигурки Владимира Зеленского ($100) и коктейлей Молотова ($10) собственного изготовления. И уже 6 марта на её официальной странице в Facebook появился благодарственный пост, в котором сообщалось, что сборы составили $16 540 и вся эта сумма пойдёт на медикаменты в Украине. Новая акция от компании имеет целью собрать уже $100 000.
Буква Z из тел убитых российских солдат
12 марта украинские соцсети обошла фотография, на которой десятки фигур, похожих на тела солдат, образовывали подобие латинской буквы Z — маркировки, часто встречающейся на российской военной технике в Украине. Подписи под ней были разными — от ”Добро пожаловать в Украину” до ”Флешмоб от ВСУ. Буква Z из солдат-оккупантов РФ в Украине”:
Правда: если приглядеться к фотографии, можно увидеть, что многие тела до малейших деталей похожи друг на друга и различаются лишь углом поворота или зеркальностью изображения. А точнее, подавляющее большинство тел представляет собой один из всего трёх видов фигур (обведены одним и тем же цветом):
Увеличенная фигура человека без одежды не похожа на настоящее тело, скорее на куклу:
Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что мы имеем дело с работой, выполненной в графическом редакторе. К аналогичному выводу пришли и эксперты ”Известий”. Также они, как и некоторые другие ресурсы, утверждают, что перед нами манекены, впрочем, не приводя строгого доказательства. Однако из без этого можно сказать, что перед нами фотофейк.
Евреи Житомира подверглись нападениям со стороны местных украинцев
6 марта сначала на израильском ивритоязычном сайте 0404, а затем и на англоязычных сайтах JewishPress и The Jewish Voice появилась новость о том, что евреи украинского города Житомира вынуждены эвакуироваться не столько из-за близости зоны боевых действий, сколько из-за погромов и угроз со стороны местного населения. Сообщалось, что эту новость распространила житомирская иудейская община ”Хабад”, а также общественная организация ”Лев Лейелед”. Новость нашла широкое распространение и в русскоязычных соцсетях.
Правда: 9 марта главный раввин Житомира Шломо Вильгельм, в настоящее время находящийся в Израиле, категорически опроверг это сообщение. На своей странице в Facebook он, в частности, написал: ”На одной интернет-помойке, которая ошибочно считает себя серьёзным информационным ресурсом, была опубликована статья о том, что евреи города Житомира вынуждены были эвакуироваться из города из-за погромов и преследований, которые устроили местные националисты, а не от войны. Данный фейк подхватили и другие сайты, результатом чего стал шквал звонков мне. <…> Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, тут выросли мои дети, которые учились в школе, где преподавание идёт на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, которую вы читаете, перепроверять её через надёжные и проверенные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах”.
В тот же день эту информацию опроверг и главный раввин Украины. Позднее с большинства первоначальных ресурсов новость была удалена.
Украинский солдат прощается с женой
В начале марта по соцсетям разошлась трогательная фотография, на которой, если верить подписи, украинский солдат перед отправкой на фронт прощался с беременной женой и ещё не появившимся на свет ребёнком. Фотография получила широкое распространение в Twitter, особенно среди китайских пользователей:
Правда: на самом деле мужчина на фотографии не прощается с любимой, а здоровается с ней и будущим ребёнком. Эта фотография была сделана в 2012 году в Словении, а её герой вернулся из командировки в Афганистан. Снимок можно увидеть на официальном сайте министерства обороны Словении.
Министр обороны Великобритании: добровольцев в случае их участия в боевых действиях в Украине ждёт уголовное преследование на родине
9 марта во многих русскоязычных СМИ появилась информация о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, пригрозил уголовной ответственностью всем военнослужащим своей страны, желающим принять участие в боевых действиях в Украине. ”Позиция правительства заключается в том, что, если вы служите в вооружённых силах, вы нарушите закон, если отправитесь в Украину воевать в качестве добровольца”, — сказал он, если верить ряду ресурсов.
В то же время украинский Центр противодействия пропаганде при СНБО распространил заявление, в котором говорилось, что ”российская пропаганда продвигает откровенный фейк со ссылкой на сфальсифицированный перевод заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса”. Далее в заявлении говорится: ”По их версии, министр предупредил, что "военнослужащие, которые отправятся воевать в Украину, по возвращении, вероятно, будут преследоваться по закону". На самом же деле в переводе следующее: "По оценкам украинцев, 211 школ повреждены или уничтожены. Также существуют кадры ударов по детским садам". Также британский министр рассказал, что Владимир Зеленский заявил о том, что дети умирают из-за жажды. В частности, по оценкам украинцев, погибли или ранены около 1000 мирных жителей, но, похоже, настоящая цифра намного выше. И ни слова об иностранном легионе и их наказании”.
Правда: действительно, 9 марта 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением на тему событий в Украине в палате общин.
На официальном сайте правительства Великобритании есть стенограмма его речи, в которой нет ни слова на тему британских добровольцев, зато есть цитата про школы и детские сады, приведённая Центром противодействия пропаганды.
Однако слова британского министра о добровольцах привели не только постсоветские ресурсы, но и десятки авторитетных британских изданий. Было бы странно, если бы эта цитата возникла в прессе такого уровня из ничего. Дело в том, что, как это принято в парламентской деятельности, после выступления с трибуны публичного лица начинаются дебаты. Так было и в этот раз. В частности, представитель Лейбористской партии Кевин Бреннан попросил прояснить позицию правительства по поводу нашумевшей записи сотен британских военных в украинский легион. В ответ на это Бен Уоллес сказал: ”Позиция правительства такова: если вы служите в вооружённых силах, вы нарушите закон. В выходной газете появились сообщения о трёх военных, которые ушли в самоволку в течение уик-энда. Они нарушили закон и по возвращении будут привлечены к ответственности за уход в самоволку или дезертирство. Для остальных: поскольку рекомендация правительства насчёт поездки звучит как "Не езжайте в Украину", мы настоятельно не советуем присоединяться к этим силам”. На официальный сайт правительства (в отличие от сайта парламента) стенограмма дебатов не попала, что и стало, вероятно, причиной ошибки работников Центра противодействия пропаганде.