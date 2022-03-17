17.03.2022, 16:02
ФОТО | Город, который сровняли с землей. Мариуполь до и после бомбежки со стороны российских войск
ФОТО: Sergey BOBOK / AFP
Портовый город Мариуполь на юго-востоке Украины остается в блокаде. Более 2 тысяч его жителей уже погибли, по оценке украинских властей, — в основном от обстрелов и бомбежек российских сил. Русская служба Би-би-си показывает, что стало с городом.
Российские власти утверждают, что не стреляют по мирному населению и называют своими целями военные объекты и инфраструктуру.
На этих фотографиях запечатлены улицы Мариуполя трехнедельной давности, до российского вторжения в Украину, и сейчас.