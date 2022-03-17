ФОТО | Город, который сровняли с землей. Мариуполь до и после бомбежки со стороны российских войск

Портовый город Мариуполь на юго-востоке Украины остается в блокаде. Более 2 тысяч его жителей уже погибли, по оценке украинских властей, — в основном от обстрелов и бомбежек российских сил. Русская служба Би-би-си показывает, что стало с городом.