Какие организации помогают прибывшим из Украины животным и их хозяевам?

Помощь от приюта

В приюте для бездомных животных Varjupaikade MTÜ предложили помощь тем украинцам, которым удалось приехать в Эстонию со своими питомцами. Организация предлагает помощь с кормом и другим необходимым для животных Харьюмаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Нуждающиеся могут получить информацию на русском языке по телефону +37256897495 или на сайте здесь.

”То, что происходит в Украине, шокирует нас”, — делится Анни Анете Мыйсамаа. ”Уже много людей нам звонили и просили о помощи. На данный момент мы помогли, наверное, около тридцати животным”.

В основном в помощи нуждаются кошки и собаки. ”Например, нам удалось помочь кошке, которая заболела после долгого и напряженного путешествия. Мы записали животное на прием к ветеринару, а также оплатить ее ветеринарный счет”, — рассказывает Ани и вспоминает, что до сих пор самыми редкими животными из тех, кто обращался, были попугай и два кролика”.

Также организация предлагает беженцам взять животное на передержку.

”К нам обратилась женщина, которая приехала в Эстонию с двумя кошками. У нее еще не было постоянного дома. Мы отвезли кошек в один из наших приемных домов, пока хозяин не успокоился. Сейчас коты вернулись к своей хозяйке, с ними все хорошо”, — делится историей Анни и комментирует, что у организации есть сеть по всей Эстонии.

”Мы считаем, что питомца нельзя разлучать с хозяином, особенно после долгой и напряженной поездки. Но мы также понимаем, что в каждом случае это невозможно. Поэтому мы предложили разместить животных, пока хозяин не освоится. Мы знаем, какой сильный стресс может вызвать у владельца домашнего животного отсутствие возможности обеспечить его необходимыми вещами. Поэтому мы хотим, по крайней мере, избавить их от этого стресса, чтобы они могли сосредоточиться на других важных вещах”, — заканчивает рассказ Анни.

Помощь в корме для животных