ПОДКАСТ | Белые и короткие руки в эстонском языке: в чем разница?

В эстонском языке таких много! Некоторые из них предлагаем вам послушать и попробовать разобраться например в том, что же в эстонском означает, когда у кого-то ”белые руки”? Или как себя чувствует человек с ”короткими руками”? Есть ли у нас основания бояться, когда на карту поставлена ​​чья-то ”волосатая рука”?

В подкасте, среди прочего, мы сравниваем данные выражения на эстонском и русском языках. Признаем, что в данном случае наблюдается много сходства, но все же есть достаточно выражений, которые не могут иметь прямого перевода на русский язык.

Поэтому, дорогие слушатели, во второй части третьей передачи у вас появится два домашних задания — вам нужно заглянуть в словарь и найти русские эквиваленты для эстонских выражений, а также проверить свои знания на эстонских друзьях, знакомых или коллегах. Не упускайте возможности получить новые знания об эстонском языке!

Подкаст записан на эстонском языке с дополнительными пояснениями на русском языке, чтобы вам было легче усвоить информацию.

"Дорогие читатели и слушатели Delfi, вас приветствует Дом эстонского языка Фонда интеграции. Мы рады представить наш новый проект — серию подкастов Нарвского дома эстонского языка под названием ”Näita oma keelt/Покажи свой язык”. Цель данного проекта заключается в том, чтобы помочь изучающим эстонский язык почувствовать себя более комфортно при общении с носителями языка. Преподаватели Нарвского дома эстонского языка Юлия и Пилле, которые в необычном весёлом формате диалога обсуждают нюансы разговорного эстонского языка, сравнивают особенности эстонской и русской грамматики и лексики, и даже задают домашнее задание", — описывают подкаст преподаватели.

Всего в проекте 12 подкастов. Продолжительность каждой программы составляет примерно 5–8 минут. Каждая серия будет размещаться на портале Delfi раз в две недели. При создании проекта к выбору тем учителя подходили очень ответственно, обсуждая каждую деталь. Команда Нарвского дома эстонского языка очень надеется, что проект ”Näita oma keelt” вызовет у вас интерес, дорогие читатели, и поможет без проблем найти общий язык!