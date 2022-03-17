КАРТА | Война в Украине по состоянию на 17 марта: остановившиеся российские войска продолжают обстрел городов

Мариуполь по-прежнему в кольце, в городе нет ни воды, ни тепла. На грани гуманитарной катастрофы и Чернигов.

Российские войска, которые уже несколько дней никуда на земле не продвигаются, продолжают ракетно-бомбовые удары по украинским городам. Обстреливается инфраструктуры и плотно заселенные территории.

Карта военных действий третий день меняется мало.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.