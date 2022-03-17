17.03.2022, 14:35
КАРТА | Война в Украине по состоянию на 17 марта: остановившиеся российские войска продолжают обстрел городов
Мариуполь по-прежнему в кольце, в городе нет ни воды, ни тепла. На грани гуманитарной катастрофы и Чернигов.
Российские войска, которые уже несколько дней никуда на земле не продвигаются, продолжают ракетно-бомбовые удары по украинским городам. Обстреливается инфраструктуры и плотно заселенные территории.
Карта военных действий третий день меняется мало.
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