За рубежом
17.03.2022, 16:34

Уполномоченный по правам человека "ДНР": за 4 года войны погибло 65 жителей республики, за год в ДТП умирает больше

 
Жительница Восточной Украины.
Жительница Восточной Украины.
Foto: Priit Simson
RusDelfi проверил информацию о том, насколько жестко "киевский режим убивал и подвергал геноциду жителей Донбасса".

Президент России Владимир Путин 24 февраля сказал, что РФ начинает "специальную военную операцию" по демилитаризации Украины и спасению жителей "ДНР" и "ЛНР". На российском ТВ и в социальных сетях сообщают, что 8 лет Украина убивала жителей Донбасса. Одна из главных целей "операции", по словам президента Путина и министра обороны Шойгу, защита жителей Донбасса, которые ”подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.

Действительно ли жителей т.н. "ДНР" и "ЛНР" убивали на протяжении 8 лет, но никто не обращал на это внимание?

Да, мирные жители Донбасса гибли на протяжении 8-летней войны. Люди гибли с двух сторон — на территории, подконтрольных Киеву, и по сторону границы самопровозглашенных республик с самого начала конфликта.

Сколько человек погибло во время "геноцида"?

Уполномоченный по правам человека "ДНР" публиковал ежегодные доклады о ситуации в регионе. По данным самой "ДНР", за 2020 год на территории Донецкой народной республики погибло 5 гражданских лиц. В 2019 году — 9 мирных жителей. В 2018 году — 19 мирных жителей. В 2017 году — 32 мирных жителя. За 2016 и 2015 годы открытой информации от уполномоченного по правам человека не поступало.

Судя по статистике официального представителя "ДНР", за четыре года (2017-2020г.) погибло 65 мирных жителей на территории самопровозглашенной республики.

Для сравнения, как пишет портал "Новороссия" со ссылкой на местный МВД, на территории "ДНР" за 2019 (с января по ноябрь) в ДТП погибло 90 человек.

Население ДНР на 1 сентября 2020 года, по оценкам её властей, составляет 2 244 547 человек (мы не можем проверить, насколько информация о населении соответствует действительности).

ИСТОЧНИК: Ежегодный Доклад Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике подготовлен в соответствии со ст.19 Закона Донецкой Народной Республики No30. (По этой же ссылке можно найти информацию за 2020, 2019, 2018 и 2017 годы).

Независимый наблюдатель

На линии соприкосновения с 2015 года работала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По их отчетам, за 2016 год в "ДНР" и "ЛНР" погибло 57 мирных жителя. За период 2017 года по 15 сентября 2020 с обеих сторон погиб 161 мирный житель.

Представитель России Мария Захарова заявила, что за 8 лет погибло 13 000 человек. Однако в эту статистику входят военные, мирные жители и, самое главное, — люди со стороны Украины и двух республик. Больше всего людей погибло во время войны 2014-2015 года, большинство из них — военные с обеих сторон. ОБСЕ отмечает, что после подписания перемирия перестрелки существенно сократились.

Ссылка на рапорт ОБСЕ на русском языке.

Война 2022 года

Всемирная организация объединённых наций (ООН) сообщает, что почти за три недели войны в Украине погибли 726 мирных жителей, в том числе 52 ребенка. 1174 человек, в том числе 63 ребенка, получили ранения. Люди в основном пострадали от обстрелов и авианалетов.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии