Уполномоченный по правам человека "ДНР": за 4 года войны погибло 65 жителей республики, за год в ДТП умирает больше

Президент России Владимир Путин 24 февраля сказал, что РФ начинает "специальную военную операцию" по демилитаризации Украины и спасению жителей "ДНР" и "ЛНР". На российском ТВ и в социальных сетях сообщают, что 8 лет Украина убивала жителей Донбасса. Одна из главных целей "операции", по словам президента Путина и министра обороны Шойгу, защита жителей Донбасса, которые ”подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.

Действительно ли жителей т.н. "ДНР" и "ЛНР" убивали на протяжении 8 лет, но никто не обращал на это внимание?

Да, мирные жители Донбасса гибли на протяжении 8-летней войны. Люди гибли с двух сторон — на территории, подконтрольных Киеву, и по сторону границы самопровозглашенных республик с самого начала конфликта.

Сколько человек погибло во время "геноцида"?

Уполномоченный по правам человека "ДНР" публиковал ежегодные доклады о ситуации в регионе. По данным самой "ДНР", за 2020 год на территории Донецкой народной республики погибло 5 гражданских лиц. В 2019 году — 9 мирных жителей. В 2018 году — 19 мирных жителей. В 2017 году — 32 мирных жителя. За 2016 и 2015 годы открытой информации от уполномоченного по правам человека не поступало.

Судя по статистике официального представителя "ДНР", за четыре года (2017-2020г.) погибло 65 мирных жителей на территории самопровозглашенной республики.

Для сравнения, как пишет портал "Новороссия" со ссылкой на местный МВД, на территории "ДНР" за 2019 (с января по ноябрь) в ДТП погибло 90 человек.

Население ДНР на 1 сентября 2020 года, по оценкам её властей, составляет 2 244 547 человек (мы не можем проверить, насколько информация о населении соответствует действительности).

ИСТОЧНИК: Ежегодный Доклад Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике подготовлен в соответствии со ст.19 Закона Донецкой Народной Республики No30. (По этой же ссылке можно найти информацию за 2020, 2019, 2018 и 2017 годы).

Независимый наблюдатель