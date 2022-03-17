Где в Эстонии поменять гривны и можно ли пользоваться украинскими банковскими карточками?

Председатель правления Eurex Михкель Рыука недавно заявил, что на текущий момент(16 марта) торговля украинской гривной полностью остановлена. Однако гривны в Эстонии все-таки можно обменять. На данный момент такую услугу предлагает только компания ”Тавид”. С курсом обмена, а также местоположением пунктов обмена, можно ознакомиться по ссылке.

”Можно сказать, что мы пытаемся установить для этих людей настолько выгодный курс, насколько можем”, — отмечает член правления Tavid Юри Мартин. Однако если у вас на руках не наличные деньги, а банковская карточка, есть и другой выход из ситуации.

Несмотря на военную ситуацию, многие украинские банки продолжают оказание услуги электронных платежей (карточки и перечисления). Находящимся в Эстонии военным беженцам из Украины следует проверить, работает ли в Эстонии карточка, выданная украинским банком. Если она функционирует, то ею можно расплачиваться за покупки в магазинах, а также снимать наличные в евро. В случае такого рода операций курс гривны по отношению к евро назначает украинский банк, выдавший карточку.

О тонкостях работы украинских банковских карточек в Эстонии рассказала украинка Мария, семья которой приехала в Эстонию из Харькова несколько дней назад.

"У нас Приватбанк и Монобанк, карточки работают, деньги в банкомате снять можно. Мы также платили карточками в магазине, все было в порядке. Однако Украина поставила свои ограничения на вывод средств по суммам, чтобы не было еще большего хаоса. Перевод, например, с украинской карточки на украинскую можно сделать только на определенную сумму за раз".