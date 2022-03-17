Более 60 специалистов-беженцев пригласил к сотрудничеству медцентр Confido

Как оказалось, украинских специалистов-медиков в Эстонию приехало достаточно много: в группах по поиску работы объявления часто начинаются со слов ”ищу работу в области медицины”.

Пирет Пылдре-Вахур, менеджер по персоналу Confido Medical Group, рассказала, что в течение нескольких дней на призыв о сотрудничестве откликнулось более шестидесяти специалистов, прибывших из Украины. Основные кандидаты в поиске работы — врачи общей практики, медсестры, психологи.

”Украинские коллеги-медики находятся в тяжелом положении, и мы считаем, что наилучшей возможной помощью на данный момент для них является поиск работы, связанный с профессией”, — рассказывает Пирет.

”Мы хотим помочь нашим украинским коллегам и предложить то, на что мы можем надеяться, если окажемся в подобной ситуации. Наша цель — вернуть этим людям возможность заниматься значимой работой, сосредоточиться на помощи другим, найти позитивный рабочий распорядок и, тем самым, помочь восстановить часть нормальной жизни".

Также Пирит рассказала, что в медицинский центр уже начали обращаться пациенты, приехавшие из Украины. ”Мы также готовимся начать оказывать медицинские услуги украинским беженцам в Confidos. Я считаю, что это особенно ценно для тех пациентов, которые приезжают к нам в качестве военных беженцев. Важно уметь общаться на их родном языке и поддерживать знание того, что компания понимает систему здравоохранения, из которой родом пациент”.

Пирит комментирует, что пока не знает, есть ли подобные предложения в помощи трудоустройства для медиков из Украины от других медцентров Эстонии.

”Тем не менее, мы также приглашаем другие медицинские учреждения найти применение для врачей-беженцев, чтобы поддержать медицинских специалистов, прошедших обучение в Украине, и найти для них применение в эстонской системе здравоохранения”.

Также Confido готовит более широкую программу, направленную на то, чтобы помочь украинским медикам работать в Эстонии на протяжении более длительного периода времени. В скором времени компания обещает предоставить информацию об этой программе.