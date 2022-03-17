ПОДКАСТ | Денежные пособия, отель, шампунь: как и кого встречает Центр беженцев в Таллинне

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Всего в Эстонию прибыло более 20 000 беженцев из Украины. Их регистрируют в Таллинне, Тарту, Раквере и Пярну. К 16 марта в столице Эстонии зарегистрировалось 7826 человек, детей — 3282. "За последние 24 часа прибавилось 752 человека, — говорит вице-мэр Владимир Свет. — Размещение в гостиницах потребовалось 3530 людям. Скоро будем отправлять людей в Хаапсалу, так как на данный момент новые места государственным социальным департаментом не предоставлены".

В Таллинне украинцев регистрируют по адресу Нийне, 2. Это нужно для статистики. Как правило, приезжают женщины и дети, так как боеспособным мужчинам выезд из страны запрещен. Приходят молодые девушки, мамы с нескольким детьми. У многих есть родственники или знакомые, поэтому они остаются жить с ними. У другой половины нет никого в Эстонии, для них выделили места в отелях с трехразовым питанием. Правда, в отеле можно жить только месяц, потом нужно самому снимать жилье.

Регистрация — не получение вида на жительство. Всем приезжим нужно обратиться в Департамент полиции и погранохраны, чтобы получить необходимые документы для трудоустройства и получения минимальных пособий.

У людей, получивших временную защиту, есть право получать прожиточное пособие, а также прочую социальную помощь на тех же основаниях, что и люди, проживающие в Эстонии, сообщает Таллиннская горуправа.

Если у беженца есть место жительства, за которое ему не нужно платить, он может получать пособие на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в размере 150 евро в месяц на первого члена семьи, 120 евро в месяц на каждого последующего взрослого члена семьи и по 180 евро — на каждого ребенка. Если у человека или семьи есть жилье, расходы на которое он компенсирует самостоятельно, есть возможность ходатайствовать также о получении прожиточного пособия на частичную компенсацию расходов на жилье.