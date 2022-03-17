ПРЯМО СЕЙЧАС | "Мы должны быть готовы к трудными временам". Министры рассказывают о беженцах, росте цен и прочем

Кая Каллас начала с войны в Украине. Она назвала происходящее сюрреализмом. ”Такое не должно происходить в современном мире. Украина борется в том числе за Европу”, — отметила премьер. Мы оказываем Украине максимально возможную помощь, Эстония была одной из первых, кто оказал помощь вооружением. Режим Путина необходимо изолировать политически и экономически, и шаги в этом направлении продолжают приниматься.

Каллас сказала, что санкции скажутся и на нас, в том числе уже в самом ближайшем будущем. Особенно это касается энергии, отопления, газа, удобрений, древесины. Это сектора, в которых мы почувствуем рост цен, а также отсутствие вводных. ”К сожалению, это отразиться и на кошельках людей. Мы находимся в начале этого кризиса. Мы должны быть готовы к трудными временам”, — отметила глава правительства.