"Может, мне стоит самому убирать дом?". Российский олигарх не может заплатить уборщице из-за блокировки счетов

По словам самого предпринимателя, теперь он пытается разобраться, как оплатить даже небольшие расходы — например, на клининг. ”Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно”, — рассуждает миллиардер.

У бизнесмена есть израильский паспорт, но нет там жилья, а сейчас нет и доступа к деньгам для покупки такой недвижимости, пишет Bloomberg Businessweek. ”Я здесь в плену”, — признается основатель "Альфа-Банка". По словам предпринимателя, у него нет недвижимости, помимо его особняка в Лондоне, дома в Москве и квартиры для родителей в Латвии. При этом он отметил, что его проблемы — это ”ничто” по сравнению с ситуацией в Украине.

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