Финансист: санкции, наложенные на Россию, не приведут к мировому экономическому кризису

Поговори о нефти. О ней много писали и говорили, поэтому я ограничусь просто рыночными графиками. Посмотрите, ситуация как с пшеницей: взлет на 30% после 24 февраля к 8 марта, и затем падение до уровня цен 24го февраля всего за неделю.

Правда за 14 лет инфляция составила более 40% и в долларах 2008 года цена пшеницы в тот год была выше 1000 долларов, в 2011-13 годах, когда случились цветные революции, она была 750 долларов, а сейчас в тех долларах она чуть менее 800 долларов. Страшно? Не очень – тем более что сейчас рынок закладывает остановку экспорта Россией и Украиной зерна в полном объеме, чего скорее всего не произойдет – по очень простой причине: России негде будет хранить невывезенное зерно, мощностей нет. Придется либо всё же продавать (и зарабатывать хоть что-то), или – гноить бессмысленно. Кроме того, в мире (в первую очередь в Китае и США ) есть достаточно большие запасы пшеницы, и ни той ни другой стране не нужны проблемы на Ближнем Востоке. Как и с нефтью, снижение запасов ослабит эффект выпадающего экспорта.

"Да, — говорит нам рынок, — мы ждем снижения предложения. Но не катастрофического и не так уж сильно влияющего на цену". А теперь посмотрите на длинный график стоимости пшеницы: 14 лет назад она стоила в долларах ровно столько же!

Умные рынки это хорошо понимают. Рынки вообще ведут себя как умная женщина: они очень эмоционально реагируют на новости, но потом быстро приходят в себя и принимают взвешенные и дальновидные решения. Посмотрите на короткий график стоимости пшеницы: с 24 февраля до 8 марта – рост на 40%; с 8 марта по сегодня – падение на 20% и стабилизация.

Если из ожидаемого урожая 2022 года убрать весь российский и украинский экспорт 2021 года, то останется больше всего мирового урожая 2019 года. Судя по всему, мир как-нибудь проживет и не случится цветных революций, наплыва беженцев в Европу и прочих страхов конспирологов.

Объем мирового производства пшеницы составляет около 800 млн тонн в год, в зависимости от года к году он колеблется в пределах плюс-минус 5-6%. Россия производит около 15%, а экспортирует в лучшие годы чуть менее 4% мирового производства пшеницы. Украина производит 10% мирового производства пшеницы и экспортирует около 1,5% мирового производства.

Не верят рынки в нефтяной кризис, и не поверят: Россия не может себе позволить не отгружать нефть – это единственный значимый источник долларов. Запретят (если) продавать на нормальном рынке – поедет нефть, как иранская, в Китай с огромным дисконтом, но на рынке останется. А параллельно добыча других стран OPEC и США растет, Иран и Венесуэла увеличат отгрузки. В конце концов максимальный экспорт российской нефти составлял 5% от мировой добычи, и доля России и так снижается. Возможно к концу 2022 года мир сможет отказаться от Российской нефти совсем и откажется от неё – не к концу года так чуть позже. Но на цены это уже не влияет и влиять не будет.

Природный газ, поступающий в Европу из России по газопроводам критически важен для Европы и пока она будет его покупать у России. Вопрос – по какой цене и в каких объемах. Объемы однозначно будут падать и в течение где-то 5 лет Европа сможет комфортно отказаться от российского газа. Вполне возможно – сегодня в среднем около 80% европейцев поддерживают санкции даже в ущерб собственной экономике и собственному кошельку, причем поддержка тем выше, чем больше российского газа использует страна (в Польше, например самая высокая, 92%). Но на цену на газ ситуация больше тоже не влияет – посмотрите "короткий" график: цена "недоросла" даже до уровней конца прошлого года и застопорилась.

Полезно так же посмотреть и на "длинный" график: на нем отлично видно, что в нулевые, цена на газ была сильно выше нынешней, а нынешняя – вообще плюс-минус средняя для периода 2009-2015 год; только не забывайте, за 7-13 лет, прошедших с этого периода долларовая инфляция составила 23% – 40%, то есть в 2009 году цена газа в реальных долларах была на 40% больше!

Поэтому фраза "санкции, наложенные на Россию, приведут к мировому экономическому кризису" не имеет под собой никаких практических оснований. Для мира, в котором Россия составляет теперь уже около 1% ВВП, а весь российский экспорт едва тянул на 0,4% ВВП до 24 февраля, полное закрытие экономики России было бы не более чем текущей неприятностью. Но и полного закрытия не происходит.

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