В Канаде арестован грузовой российский самолет Ан-124
Ан-124 ("Руслан") - тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ имени Антонова.
Транспортный самолет Ан-124, принадлежащий российской грузовой авиакомпании “Волга-Днепр”, перевозивший наборы для тестирования на COVID-19, ранее заказанные правительством Канады, был арестован в аэропорту Торонто-Пирсон еще 28 февраля в рамках международных санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину, сообщил портал о грузовой авиации AircargoNews.ru.
Позже в тот же день министр транспорта Омар Альгабра объявил, что небо Канады будет недоступно для российских авиаперевозчиков, и воздушное пространство было немедленно закрыто. Чтобы снова подняться в небо, нужно будет получить специальное разрешение. Российский Ан-124 был припаркован на рулежной дорожке N в Торонто. Теперь же его арестовали и планируют использовать, согласно данным журналистов, для доставки военных грузов в Украину.
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