Кто будет покрывать ущерб, если прибывший в Эстонию украинский автомобиль попадет в ДТП?

Бегущим от войны на автомобилях людям на польско-украинской границе сейчас бесплатно выдается 30-дневный полис, который покрывает ущерб другой стороне, если транспортное средство попадет за границей в ДТП. Таким образом, если автомобиль с украинскими номерами попадет в Эстонии в ДТП и станет виновником аварии, то потерпевшая сторона сможет получить свою компенсацию.

Выдачей полисов занимается польское отделение фирмы PZU, филиал которой есть и в Эстонии. "На сегодняшний день компания PZU выдала на границе тысячи грин-карт”, — сказал директор по продажам Андрес Хеллерма.

По словам Хеллерма, это поможет избежать недоразумений и юридических проблем, если транспортное средство из Украины попадет в аварию за границей. На данный момент неизвестно, сколько машин, пересекающих украинско-польскую границу, прибыло в Эстонию, но, скорее всего, их количество будет увеличиваться.

Так называемые "зеленые карты" сроком на 30 дней выдаются на польско-украинской границе бесплатно всем автомобилям, их не имеющим.

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