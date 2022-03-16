ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (20-й день) | В переговорах наметился прогресс, Путин рассказал о судьбе "пятой колонны" в России

— Владимир Путин прокомментировал происходящее вокруг Украины и в российской экономике. Главное:

Спецоперация России идет по плану.

Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям.

Да, безусловно, они [Запад] будут делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а ментально — там. И живет не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. <...>Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы



— Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил в Конгрессе США Как сообщает УНИАН, он призвал Америку продолжать вводить санкции в отношении России, чтобы Москва не могла продолжать финансирование войны, установить над Украиной бесполетную зону и предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты.

— СК завел первые уголовные дела за распространение фейков о вооруженных силах России. Дела возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской (Belonika), а также жительницы Северска и жителя Томска.

— В Мариуполе сбросили «сверхмощную бомбу» на Драматический театр, где прятались люди, заявил депутат Верховной Рады Сергей Тарута.

— Financial Times сообщил, что Россия и Украина разработали план, который может положить конец войне. По словам источников FT, проект соглашения состоит из пятнадцати пунктов. Однако позже Член украинской делегации на переговорах Подоляк заявил, что представленный в газете Financial Times план урегулирования не представляет позицию Киева.

— Роскомнадзор заблокировал сайт BBC News, Bellingcat (признан иноагентом), израильского Девятого канала, эстонской газеты Postimees.

— Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации.