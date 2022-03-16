Под Киевом снарядом уничтожен склад с товаром эстонского производителя строительной химии

В словам главы предприятия Пеэтера Тохвера, снаряд попал в склад где-то семь-десять дней назад и весь товар оказался уничтоженным. Он уточнил, что удар пришелся по складскому комплексу, где хранят продукцию многие предприятия.

Руководитель фирмы добавил, что несмотря на случившееся, одно государство не влияет на оборот предприятия так сильно, как это было 20 лет назад.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.