Новости Эстонии
16.03.2022, 18:26

Тоомас Хендрик Ильвес: это абсурд. Разве кто-то звонил Гитлеру и просил его действовать помягче?

 
Toomas Hendrik Ilves
Toomas Hendrik Ilves
Foto: Andres Putting

По словам экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, европейским главам правительств пора прекратить заискивать перед Путиным.

"Разве кто-то звонил Гитлеру и просил его действовать помягче?", - спрашивает бывший президент Эстонии. По словам Ильвеса, это является абсурдным. Ильвес считает, что за этим может стоять желание европейских глав правительств стать тем, кому удалось добиться прорыва в разрешении конфликта.

"Мы имеем дело с военным преступником", - приводит слова экс-президента rus.err.

По его словам, НАТО следует незамедлительно разорвать основополагающий акт Россия-НАТО, который запрещает размещение постоянных военных баз и постоянную дислокацию военных на территории новых членов альянса.

RusDelfi
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