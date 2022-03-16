16.03.2022, 18:26
Тоомас Хендрик Ильвес: это абсурд. Разве кто-то звонил Гитлеру и просил его действовать помягче?
Foto: Andres Putting
По словам экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, европейским главам правительств пора прекратить заискивать перед Путиным.
"Разве кто-то звонил Гитлеру и просил его действовать помягче?", - спрашивает бывший президент Эстонии. По словам Ильвеса, это является абсурдным. Ильвес считает, что за этим может стоять желание европейских глав правительств стать тем, кому удалось добиться прорыва в разрешении конфликта.
"Мы имеем дело с военным преступником", - приводит слова экс-президента rus.err.
По его словам, НАТО следует незамедлительно разорвать основополагающий акт Россия-НАТО, который запрещает размещение постоянных военных баз и постоянную дислокацию военных на территории новых членов альянса.