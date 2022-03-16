Тоомас Хендрик Ильвес: это абсурд. Разве кто-то звонил Гитлеру и просил его действовать помягче?

"Разве кто-то звонил Гитлеру и просил его действовать помягче?", - спрашивает бывший президент Эстонии. По словам Ильвеса, это является абсурдным. Ильвес считает, что за этим может стоять желание европейских глав правительств стать тем, кому удалось добиться прорыва в разрешении конфликта.