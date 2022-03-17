ПОДКАСТ | Мариуполь отрезан от цивилизации, российские войска обстреливают гуманитарные конвои

По словам Екатерины, украинская власть в переговорах с РФ постоянно поднимает вопрос о работе гуманитарных коридоров, чтобы люди смогли получать еду, воду и лекарства.

”Они отрезаны от цивилизации, инфраструктура города разрушена. Нет отопления, нет водоснабжения. Люди до сих пор могут находиться в квартире дома, где нет стены. Это условное такое жилье. Доставить туда хоть какие-либо средства для существования — это сейчас самая большая и важная цель”, — говорит Екатерина, напоминая, что в городе продолжаются боевые действия.

По ее словам, украинская армия продолжает бороться с российскими войсками, которые окружили город.

”Я не знаю, доехал ли хотя бы один из конвоев, потому что уже было несколько попыток. Гуманитарные конвои точно так же начинали обстреливать. Или их останавливали на каком-то из блокпостов и забирали все, что там было и отправляли пустые машины обратно. Мы надеемся, что людям получится доставить все необходимое и эвакуировать женщин, детей, людей старшего возраста”.

Подробнее о том, что происходит в Мариуполе, — в нашем подкасте (с 14:17).

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.