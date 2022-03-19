Из Украины приехало много учителей, медработников, специалистов в сфере красоты: как группа в фейсбуке помогает найти работу беженцам?

Хочется помочь и людям, и государству



Рустам Калинин долгое время занимается ресторанным бизнесом, а также на протяжение последнего года разрабатывает стартап JitMeal — экосистема для рестораторов, в котором будет большое количество различных модулей, с помощью которых рестораторы смогут упростить и автоматизировать свои бизнес процессы и контролировать все в одной месте.

Несколько дней назад Рустам встречался с консультантом из кассы по безработицы, и помимо общих моментов обсуждения была затронута тема беженцев из Украины.

”На следующий день я проснулся с мыслью о том, что надо чем-то помочь. Помочь этим людям, помочь государству”, — рассказывает Рустам.

”Все мы сейчас оказались в тяжелом положении. Представьте, сколько работы сейчас обрушилось на госслужащих, на местные самоуправления, города, которые должны всех принять, разместить, накормить и найти работу прибывшим беженцам. Также я слышу от своих эстонских коллег по цеху о том, что очень сложно найти работников на разные позиции. Рабочей силы не хватает!” — делится предприниматель.

Рустам создал группу в фейсбуке ”Работа в Эстонии для Украинцев! Tööpakkumised Eestis Ukraina rahvale!”, где местные работодатели с легкостью могут разместить объявления о работе, а украинские беженцы — объявления о себе или найти вакансию среди того, что уже предлагают.

”Тем самым эта группа может помочь многим людям, которые попали в данную ситуацию. И жителям из Украины, и местным работодателям, и нашей кассе по безработице”, — продолжает Рустам.

В Эстонии есть проблемы с квалифицированным персоналом



Рустам уверен, что группа, которую он создал, приносит большую пользу.

”Я вижу, что сотни участников присоединяются в группу и добавляют десятки объявлений о поиске работы. И о предложениях о работе, что тоже очень важно. Всего за пару дней в группе стало полторы тысячи участников! И это не мои друзья, знакомые или накрученные подписчики, это живые работодатели или жители из Украины”, — делится Рустам.