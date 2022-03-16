ПОДКАСТ | "В Киеве диверсанты переодевались в гражданку и спускались в бомбоубежища"
Война в Украине идет уже почти три недели. Почти две из них советник по коммуникациям посольства Эстонии в Украине Екатерина Мельник провела в Киеве. В подкасте RusDelfi она рассказала, что происходит в городе.
Сейчас Екатерина, как и посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, временно покинула Киев и находится в Таллинне.
"Изначально я не планировала перебираться в Таллинн, хотя предложения от посла и команды были в связи с обстоятельствами — опасностью, которая все ближе и ближе”, — рассказывает Мельник, которая уехала в числе последних сотрудников посольства.
С коллегой они поехали на машине через Молдову. Екатерина признается, что никто из них изначально не представлял, насколько это будет сложно физически и эмоционально.
Самым большим вызовом стало доехать до границы из-за большого скопления машин на дорогах и невозможности заправиться. На многих заправках бензина не было. ”А на тех заправках, где он был, во-первых, были огромные очереди, во-вторых, были ограничения. То есть, в одну машину можно было заправить только 20 литров. На некоторых заправках — 50 литров, но это уже большое везение”, — рассказывает Екатерина. По ее словам, в пути приходилось также отслеживать ситуацию с безопасностью.
На границе с Молдовой Екатерина с подругой ждали своей очереди практически 12 часов. Спать было невозможно, потому что каждые 15-20 минут очередь двигалась. Из-за усталости некоторые водители засыпали, за тем, чтобы очередь двигалась, следила полиция.
Екатерина признается, что у нее нет планов остаться навсегда в какой-то другой стране. ”Мне хочется вернуться домой, как и очень многим украинцам, которые вынуждены сейчас жить в других странах”, — говорит она.
Посольство Эстонии в Киеве по-прежнему может выполнять свою работу, но нынешняя ситуация очень ограничивает возможности. Например, сейчас в Киеве действует комендантский час, люди не могут выйти на улицу, только если понадобится отправиться в убежище.
”У городской власти есть информация, они ожидают какие-то возможные сценарии. Они хотят обезопасить людей и отработать те же случаи с диверсионными группами, потому что это было много раз. В город проникают диверсионные группы, служба безопасности и полиция их выявляют и арестовывают. Но им нужно максимально убрать с улиц обычных граждан, чтобы не подвергать их риску”, — рассказывает Мельник.
По словам Екатерины, во время задержания у диверсантов, которые переодеты в гражданскую одежду, обнаруживают российские паспорта и военные билеты.
"Диверсанты пытаются проникнуть в общины местных людей, спускаются в бомбоубежища. Люди просят незнакомцев показать паспорт, потому что переживают за свою безопасность", — рассказывает Екатерина, добавляя, что были случаи, когда диверсанты пытались украсть у людей машины, чтобы перемещаться и выполнять какие-то задания.
Ссылаясь на военных экспертов, Екатерина поясняет, что российские военные не могут взять Киев в окружение, у них заканчивается еда и возможности к существованию, так как нарушена логистика всех поставок.
"Если у них нет бензовозов или другие технические машины уничтожены, то чтобы приехали новые, они должны точно так же пересечь границу и проехать по территории Украины, а это непростая задача", - констатирует Екатерина.
Слушайте подкаст.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.