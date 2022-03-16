ПОДКАСТ | "В Киеве диверсанты переодевались в гражданку и спускались в бомбоубежища"

Сейчас Екатерина, как и посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, временно покинула Киев и находится в Таллинне.

"Изначально я не планировала перебираться в Таллинн, хотя предложения от посла и команды были в связи с обстоятельствами — опасностью, которая все ближе и ближе”, — рассказывает Мельник, которая уехала в числе последних сотрудников посольства.

С коллегой они поехали на машине через Молдову. Екатерина признается, что никто из них изначально не представлял, насколько это будет сложно физически и эмоционально.

Самым большим вызовом стало доехать до границы из-за большого скопления машин на дорогах и невозможности заправиться. На многих заправках бензина не было. ”А на тех заправках, где он был, во-первых, были огромные очереди, во-вторых, были ограничения. То есть, в одну машину можно было заправить только 20 литров. На некоторых заправках — 50 литров, но это уже большое везение”, — рассказывает Екатерина. По ее словам, в пути приходилось также отслеживать ситуацию с безопасностью.

На границе с Молдовой Екатерина с подругой ждали своей очереди практически 12 часов. Спать было невозможно, потому что каждые 15-20 минут очередь двигалась. Из-за усталости некоторые водители засыпали, за тем, чтобы очередь двигалась, следила полиция.

Екатерина признается, что у нее нет планов остаться навсегда в какой-то другой стране. ”Мне хочется вернуться домой, как и очень многим украинцам, которые вынуждены сейчас жить в других странах”, — говорит она.

Посольство Эстонии в Киеве по-прежнему может выполнять свою работу, но нынешняя ситуация очень ограничивает возможности. Например, сейчас в Киеве действует комендантский час, люди не могут выйти на улицу, только если понадобится отправиться в убежище.