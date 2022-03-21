”Уборщица, забывшая протереть поручни в московском метро, распространит больше бактерий, чем ампула из Украины”

В поисках оправдания для начала войны против Украины российские власти пытаются задним числом найти casus belli. После голословных утверждений о тайной разработке украинской атомной бомбы представители российского Министерства обороны заговорили о другом оружии массового поражения — бактериологическом. По их утверждению, на оккупированной украинской территории обнаружены военные лаборатории, в которых якобы готовились материалы для биологической атаки на Россию. Украинский генетик Александр Коляда рассказывает, есть ли под этими заявлениями фактические основания.

- Российские военные утверждают, что обнаружили на территории Украины 30 лабораторий по производству биологического оружия. У этой истории, как это часто бывает в последнее время с российской информацией, есть несколько версий. Первая — официальная: представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в этих лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом, направленные на создание особо опасного штамма для заражения населения России. Насколько это реально чисто технически?

- Для Украины нереально. Скажем прямо, молекулярная вирусология — это не самая сильная сторона украинской науки. Мы с трудом всей страной уже на поздних этапах пандемии наладили генетическую идентификацию коронавируса, а это относительно несложный процесс. Что же касается работ по модификации вируса, то, во-первых, для них требуется специальное оборудование, пользоваться которым в нашей стране умеет от силы человек десять, которые заняты в другой сфере. Во-вторых, я не знаю ни одного украинского специалиста, у которого хватило бы квалификации для такой работы, даже если бы ему дали необходимое оборудование и заплатили миллиард долларов, которые якобы выделил на эти исследования Пентагон. Конечно, можно предположить что в этих лабораториях работали американские ученые, но тогда непонятно, зачем было размещать их в Украине. Ведь условия в США явно лучше, а возможностей больше. Да и опубликованная внутренняя документация этих лабораторий составлена на украинском. Трудно представить профессуру из США, которая так освоила наш язык, что даже документы вела на украинском.

- Есть и вторая версия. Ее продвигают со ссылкой на Скотта Беннета, якобы американского эксперта по борьбе с терроризмом. По его утверждению, эти лаборатории работали над созданием бактериологического оружия против славян и для этого изучали геном русского народа. Это довольно странная идея, учитывая, что официально российская пропаганда постулирует, что русские и украинцы один народ. Возможно ли создать смертоносные вирусы или бактерии, которые избирательно поражают определенные этносы?