Батуты, скалодром и роспись пряников: что предлагают бесплатно в Эстонии украинским детям

Мультфильмы и мороженое

Кинотеатр ”Сыпрус” и Joonisfilm приглашают украинских детей на бесплатные киноутренники с щенком Лотте в главной роли. Все посетители получат бесплатное мороженое и будут приглашены присоединиться к игровому уголку. В программе —мультфильмы как на русском, так и на украинском языках. Дети смогут посмотреть”Приключения Лотты из Самоделкино”, ”Лотте и тайна лунного камня”, ”Лотте и пропавшие драконы”. Расписание сеансов можно посмотреть здесь

Вход в музеи

Эстонский музей природы и Музей здоровья, а также еще более шестидесяти выставочных площадок и музеев по всей Эстонии украинские беженцы могут посетить бесплатно. Главная цель инициативы — способствовать адаптации в Эстонии беженцев из зоны военных действий. Бесплатный вход украинским беженцам из зоны военных действий предоставляют все государственные музеи и музеи, основанные государственными фондами, а также многие муниципальные и частные музеи. Список музеев можно посмотреть здесь

Батуты и игровая зона

Для активного времяпрепровождения Skypark до конца марта запустил акцию специально для украинцев: совершенно бесплатно можно посещать батутный центр и игровую зону Super Skypark, научный центр SkyLab и Skywheel of Tallinn. Вход — на основании документа, удостоверяющего личность.

”Это наш маленький вклад в поддержку граждан Украины в Эстонии и людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Давайте держаться вместе!”, — указано на главной странице сайта.

Роспись пряников