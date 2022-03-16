У столичных властей во второй раз за год вырастут зарплаты: Кылварт станет получать 7222 евро(6)
С 1 апреля уже во второй раз в текущем году вырастут зарплаты у мэра Таллинна, его заместителей и у председателя столичного городского собрания.
Первое повышение зарплат руководства столицы произошло 1 января, тогда оклад мэра Михаила Кылварта вырос с 6100 до 6693 евро в месяц, а вице-мэры стали получать по 5706 евро в месяц вместо прежних 5200 евро, передает RusERR.
Второй рост зарплат произойдет 1 апреля. Оклад мэра увеличится до 7 222,19 евро в месяц, а вице-мэры будут получать 6 156,62 евро в месяц, подтвердили rus.err.ee в пресс-службе столичной городской управы.
Согласно действующему в Эстонии законодательству, к 1 апреля каждого года ставка заработной платы высших должностных лиц, к которым приравнены и руководители Таллинна, индексируется.