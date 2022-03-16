ВИДЕО | Медики Мариуполя просят немедленной помощи: "Каждая бомба — это не просто раненые, это оторванные руки и ноги"

Также медики заявили, что на Мариуполь немедленно стоит обратить внимание, ведь число жертв от российской агрессии исчисляется уже тысячами. Об этом идет речь в обращении медиков (смотрите видео выше).

В обращении говорится, что из-за обстрелов и бомбардировок ежедневно медики сталкиваются не просто с обычными ранениями. В условиях блокады и отсутствия медикаментов им приходится оказывать помощь людям с оторванными ногами и руками.

"Если вы думаете, что представляете масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений России, то, уверяю, даже близко не представляете. Мы, медики, круглосуточно под обстрелами вражеской авиации и артиллерии пытаемся помогать не только военным, но и гражданским, потому что "скорые" уже не ездят, и никто никому не помогает. Каждая бомба, град, разрушение — это не просто раненые, это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности. Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие", — говорится в обращении.

Кроме того, медики говорят, что не хотят стать героями посмертно, поэтому Мариуполь немедленно нужно спасать от блокады российских оккупантов.

"Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию и действовать. Напоминать о Мариуполе. Кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно", — говорится в видеообращении медиков Мариуполя.

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