16.03.2022, 11:41
Работа всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны нарушена. Людей просят не приходить
Foto: Andres Putting
Работа всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны сейчас нарушена из-за технической неполадки.
Сейчас невозможно подавать ходатайства о документах, получить готовые документы или подать ходатайство о временной защите. Центр инфотехнологии и развития Министерства внутренних дел работает сейчас над устранением неполадки.
Полиция просит клиентов не приходить сейчас в бюро обслуживания департамента. Об устранении проблемы сообщим при первой возможности.
Также полиция приносит извинения за причиненные неудобства.