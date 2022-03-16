Новости Эстонии
16.03.2022, 11:41

Работа бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны была нарушена. Сейчас все в порядке

 
Foto: Andres Putting

Работа всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в первой половине дня оказалась нарушена из-за технической неполадки. В час дня полиция сообщила, что неполадки устранены и бюро обслуживания продолжают работу в обычном режиме.

В течение нескольких часов невозможно было подавать ходатайства о документах, получить готовые документы или подать ходатайство о временной защите.

Полиция приносит извинения за причиненные неудобства.

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