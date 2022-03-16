16.03.2022, 11:41
Работа бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны была нарушена. Сейчас все в порядке
Foto: Andres Putting
Работа всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в первой половине дня оказалась нарушена из-за технической неполадки. В час дня полиция сообщила, что неполадки устранены и бюро обслуживания продолжают работу в обычном режиме.
В течение нескольких часов невозможно было подавать ходатайства о документах, получить готовые документы или подать ходатайство о временной защите.
Полиция приносит извинения за причиненные неудобства.