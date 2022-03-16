За сутки в Эстонии прибавилось 2137 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 16 марта в больнице находятся 597 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 244 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 152, или 62,3%, не вакцинированы и 92, или 37,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,5 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 5 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 74 новых истории болезни, из которых в 26 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 24,6 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло четверо зараженных коронавирусом, из которых двое не были вакцинированы: 84-летний мужчина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина, 100-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 149 результатов теста, из которых 2 137 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 134 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 154 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 661 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 59. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 438 778 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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