Norstat: рейтинг центристов снизился до очередного рекордно низкого показателя

По данным последнего опроса, рейтинг реформистов за неделю вырос на 0,6 процентного пункта и достиг 26,4%, на втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 20,8% до 21,8%, пишет RusERR.

На третьей строчке по-прежнему располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю снизилась с 19,7% до 18,8%.

Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с очередным рекордно низким рейтингом в 16,4%.

Социал-демократов готовы поддержать 7,6% избирателей, а Isamaa — 6,7%, "Зеленых Эстонии" поддерживают 1,5% избирателей.