Norstat: рейтинг центристов снизился до очередного рекордно низкого показателя(1)
Популярность Партии реформ продолжает расти, а уровень поддержки ее коалиционного партнера — Центристской партии — снизился до очередного рекордно низкого показателя, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 15 февраля по 14 марта.
По данным последнего опроса, рейтинг реформистов за неделю вырос на 0,6 процентного пункта и достиг 26,4%, на втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 20,8% до 21,8%, пишет RusERR.
На третьей строчке по-прежнему располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю снизилась с 19,7% до 18,8%.
Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с очередным рекордно низким рейтингом в 16,4%.
Социал-демократов готовы поддержать 7,6% избирателей, а Isamaa — 6,7%, "Зеленых Эстонии" поддерживают 1,5% избирателей.