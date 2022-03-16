Правительство ЭР продлило украинцам разрешение на краткосрочную работу

Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, что постановление продляет право на работу в Эстонии тех граждан Украины, которые не могут ходатайствовать о временной защите, так как находились и работали в Эстонии до 24 февраля, когда путинский режим напал на их страну, и чей период краткосрочной роботы завершился или вот-вот завершится. ”Они имеют законные основания для пребывания в Эстонии, и постановление разрешает им работать в Эстонии до 31 мая. К этому времени, мы надеемся, будут приняты необходимые поправки к закону, которые позволят не применять к работе этой целевой группы положения Закона об иностранцах, касающиеся краткосрочной работы” — сказал Яани.

Кроме того, постановление гласит, что, если на момент его вступления в силу регистрация гражданина Украины для краткосрочной работы была действующей, то для продолжения работы у того же работодателя не нужно вновь регистрироваться в Департаменте полиции и погранохраны. ”Чтобы позволить украинцам самим зарабатывать себе на жизнь во время пребывания в Эстонии, разумно разрешить им продолжать работать у прежнего работодателя”, — уточнил министр внутренних дел.

Те граждане Украины, чье разрешение на краткосрочную работу утратило силу или утратит ее до вступления постановления в силу, должны будут действовать в соответствии с прежним порядком. ”Никого не бросят в беде, просто работодатель должен будет снова зарегистрировать их краткосрочную работу в Департамента полиции и погранохраны. Таких людей около 500”, — сказал Яани.

Основания для принятия постановления дает применяемый с 11 марта план чрезвычайной ситуации. Постановление вступает в силу в среду, 16 марта.

Кроме того, правительство изменило постановление о временном введении пограничного контроля и разширило круг людей, подлежащих проверке при въезде в Эстонию через эстонско-латвийскую границу. Если прежде на границе проверяли только граждан Украины и членов их семей, чтобы государство могло эффективнее предоставлять им помощь, то в дальнейшем проверять будут всех граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за военного конфликта.