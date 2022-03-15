Война в Украине стала причиной инцидента в основной школе Кохтла-Ярве

"На самом деле, мы сейчас ведем речь об одном инциденте, который прошел в одном классе, и в котором участвовало несколько учеников с родным русским языком. И поэтому мы не можем проецировать это на всю школу", — сказал председатель попечительского совета Кохтла-Ярвеской основной школы Эдуард Одинец.

По словам руководителя школы, разговор со школьниками и их родителями показал, что взрослые также были удивлены поведением отдельных учеников.

"Мы должны сделать все, чтобы решить данную нестандартную ситуацию, которая сложилась в школе. К решению мы привлекли психологический центр. Привлечем также и кризисный центр, работники которого помогут справиться с ситуацией как ученикам, так и коллективу школы", — отметила вице-мэр Кохтла-Ярве Кристийне Агу.

По словам Агу, из других муниципальных школ города о подобных случаях известий не было.