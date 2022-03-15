Русскоязычное объединение социал-демократов переизбрало руководителя и приняло заявление против военной агрессии России

”Русскоязычное объединение социал-демократов было создано два года назад. За это время количество членов объединения выросло с 25 до 362 человек. То есть в 14 раз. Наши представители уже есть в горсобрании и районных советах Таллинна, в руководстве партии и столичного округа. И это только начало. Впереди парламентские выборы. Поскольку молодежь проявляет к политической и общественной жизни всё больший интерес, съезд принял решение снизить возраст вступления в наше объединение с 18 до 16 лет. Этот шаг поможет тем, кто хотел бы попробовать себя в политике, не дожидаться совершеннолетия”, — сказал Кирилл Клаус.

”Русскоязычное объединение социал-демократов осуждает развязанную руководством России войну против Украины и благодарит жителей Эстонии, которые не одобряют агрессию против суверенного государства и помогают оказавшимся в беде людям. Спасибо всем, кто не ставит знак равенства между русскоязычными и президентом России Владимиром Путиным. Это он развязал войну и тем самым подставил русскоязычных и в самой России, и по всему миру. И вдобавок к этому перессорил русскоязычных между собой. Мы просим всех, кто не согласен с этой войной, не отмалчиваться, а открыто заявить об этом в той форме, в какой сочтете возможным. Мы призываем тех, кто оправдывает действия российского руководства, поставить себя на место ни в чем не повинных людей, в том числе детей, женщин, стариков и тех, кто по долгу службы или велению сердца с оружием в руках защищает свою родину, которые уже пострадали или погибли, и еще погибнут в ходе этой кровопролитной войны”, — подчеркнул Кирилл Клаус в своей речи.