15.03.2022, 22:24
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (19-й день) | Блок НАТО анонсировал экстренный саммит, на фронте без значительных изменений
ФОТО: AP Photo/Evgeniy Maloletka/Scanpix
Очередной день войны принес очередные санкции, политические заявления и, к сожалению, горе и разрушения.
- В Мариуполе продолжаются бои, гуманитарная ситуация ужасающая. Бои идут и в Донецкой и Луганской областях. В Киеве введён комендантский час с 20:00 до 7:00, мэр Кличко призвал мужчин защищать город.
- Редактора ”Первого канала” Марину Овсянникову, которая вчера появилась в прямом эфире программы ”Время” с плакатом, оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео с призывами к участию в антивоенных протестах, которое она записала заранее. Также ходят слухи, что работники российских государственных СМИ один за другим покидают свои посты.
- Великобритания и США ввели новые персональные санкции против россиян. В список попали бизнесмены и чиновники из силовых ведомств. Под санкциями США также оказались президент Беларуси Александр Лукашенко и его жена Галина.
- По данным ООН, с начала войны Украину покинули более трех миллионов беженцев.
- ”Аэрофлот” возобновит полеты в Азербайджан и Армению
- Письмо главы МИД РФ Лаврова о выходе России из Совета Европы передано генсеку организации. Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека
- ТАСС: Apple включила банковские карты с платёжной системой "Мир" в качестве возможного способа оплаты в учётной записи Apple ID;
- НАТО не рассматривает вопрос о введении над Украиной бесполётной зоны, заявил постпред США при НАТО Джулианн Смит. От также отметил, что идея поставки в Украину польских МиГ-29 несостоятельна
- Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и еще ряд американских чиновников. Также РФ внесла в санкционный список 313 граждан Канады, включая премьера страны Трюдо и глав МИД и Минобороны
- Экстренный саммит НАТО по Украине пройдет 24 марта в Брюсселе, заявил генсек блока. Байден будет присутствовать на нем лично.
- В Киев прибыли премьеры Польши, Чехии и Словении для переговоров с Владимиром Зеленским.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику "открытых дверей" НАТО. "Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", - сказал Зеленский в обращении к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания. Он подчеркнул, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России ("Украинская правда").
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