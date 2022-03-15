15.03.2022, 19:36
Правительство отменяет со среды еще одно коронавирусное ограничение
ФОТО: Andres Putting
Правительство решило сегодня отменить, начиная со среды, ограничения на численность участников общественных мероприятий.
Ранее действовали следующие ограничения: 1000 человек в закрытых помещениях и 2000 — под открытым небом.
По-прежнему при организации мероприятий нужно соблюдать масочный режим, рассредоточенность и требования к чистоте рук.
Правительство продлило до 30 июня действие распоряжения, которое обязывает заболевших COVID-19 оставаться на карантине до выздоровления (но не менее 10 дней). Непривитые близкоконтактные должны находиться на карантине 7 дней, для вакцинированных это требование не является обязательным, а имеет рекомендательный характер.