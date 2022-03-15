ФОТО | В Ласнамяэ у автомобиля на ходу рассыпалось стекло. Полиция расследует инцидент

Как сообщила Таисия инцидент произошел в 13.30, осколки стекла полетели в лицо женщины. Есть подозрение, что кто-то в машину из чего-то выстрелил.

Прибывший через десять минут на место полицейский патруль сказал Таисии, что это мог быть какой-то мусор или камень, который вылетел из-под колес другой машины. После обсуждения ситуации полиция и пострадавшие сочли, что заявление по данному случаю подавать не стоит.

Таисия поехала заниматься окном, но через пару часов ей позвонили из отделения полиции и сказали, что всё-таки заявление подать надо.

Пресс-секретарь полиции Анника Максимов сообщила, что, по предварительным данным, нет оснований считать, что имел место выстрел из огнестрельного оружия. Но исключать пневматическое оружие нельзя.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента возбуждено дело, полиция ведет расследование.