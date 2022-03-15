15.03.2022, 18:12
Сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову за антивоенную акцию оштрафовали на 30 тысяч рублей
ФОТО: Скриншот
Останкинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая во вчера время выпуска новостной программы "Время" вошла в кадр с антивоенным плакатом.
Ее признали виновной в организации несогласованной публичной акции. Речь идет не о ее антивоенной акции, а о ее видеообращении, в котором она призвала протестовать против войны, передает "Медуза".
В отношении Овсянниковой также проводится проверка по новой уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных.
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