Сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову за антивоенную акцию оштрафовали на 30 тысяч рублей

Ее признали виновной в организации несогласованной публичной акции. Речь идет не о ее антивоенной акции, а о ее видеообращении, в котором она призвала протестовать против войны, передает "Медуза".

В отношении Овсянниковой также проводится проверка по новой уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных.

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