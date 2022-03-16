Специалист по карьерному развитию: в сложившейся ситуации многие работодатели готовы пойти навстречу

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Немного про культуру работы в Эстонии

Организационная культура в компаниях Эстонии может быть очень разной, в зависимости от того, кто руководит компанией. В эстонских фирмах надо быть готовым к тому, что коренным жителям нужно время на сближение, и многие из них интроверты. Это ни в коем случае не говорит о том, что вас плохо примут, просто не так открыто, как это сделают славяне.

В фирмах, где руководство русскоговорящее, будет проще привыкнуть, потому что и организационная культура в таких организациях ближе к российской и украинской. Более чёткая субординация, чем в эстонских компаниях — это один из примеров. В любом случае, куда бы вы не пришли работать, в начале присмотритесь, как ведут себя местные, и делайте тоже самое. В компаниях, где много иностранцев, и язык общения английский, скорее всего будет смесь культур, но в любом случае курс задаёт руководство. Например, в скандинавских компаниях редко случаются переработки, там всегда очень важен баланс работы и личной жизни, и темп работы, как правило, гораздо спокойнее.