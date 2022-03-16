Парламентария от EKRE назвали кремлевским пропагандистом. Он пригрозил судебным иском

Называющая себя внепартийным политиком депутат Сауэского волостного собрания Диана Поудель написала позавчера в социальных сетях, ссылаясь на одно выложенное в YouTube видео: почему выступавший там в качестве гостя с прокремлевскими речами и распространяющий российскую пропаганду Калле Грюнталь по-прежнему является депутатом Рийгикогу.

За пару дней до этого Грюнталь в одном ток-шоу почти 40 минут говорил о распространенной в российской пропаганде теории заговора, а именно, что якобы США и Украина разрабатывали биологическое оружие, направленное против людей славянского происхождения. Напрямую Грюнталь в программе в качестве факта это не утверждал, но в течение всей программы объяснял, почему эта тема является подозрительной и нуждается в изучении.

В качестве вызывающего подозрения аргумента Грюнталь привел "достойный внимания" случай, когда с интернет-странички посольства США в Украине на второй день войны пропал список биолабораторий. В программе всё-таки показали висящий на той же страничке список.

Подозрение вызвало у Грюнталя и обстоятельство, что ему не удалось скачать имеющиеся на страничке файлы. Но потом это опять-таки удалось. Особо странным посчитал Грюнталь то, что в скачанном файле финансистом биолабораторий было упомянуто Министерство обороны США. "Хотелось бы знать, по каким соображениям это всё делается не в США, а именно в Восточной Европе", — прокомментировал он договор о сотрудничестве Украины и США.

По мнению Грюнталя, понятно, что Эстония помогает украинским военным беженцам. Но в то же время он сказал, что если число прибывших в Эстонию беженцев вырастет до 50 000, возникнет вопрос — а смогут ли вообще эстонцы сохраниться как народ. "Мы же все помним ситуацию советского времени, когда в Ида-Вирумаа и Таллинн завозили русских строить там промышленные объекты".