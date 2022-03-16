Парламентария от EKRE назвали кремлевским пропагандистом. Он пригрозил судебным иском
"Ваши заявления оставляют у общественности относительно меня крайне некрасивое и неправильное впечатление", — написал член Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в предупредительном послании Диане Поудель, которая выразила в социальных сетях удивление, что в Рийгикогу спокойно сидит политик, который распространяет кремлевские тезисы.
Называющая себя внепартийным политиком депутат Сауэского волостного собрания Диана Поудель написала позавчера в социальных сетях, ссылаясь на одно выложенное в YouTube видео: почему выступавший там в качестве гостя с прокремлевскими речами и распространяющий российскую пропаганду Калле Грюнталь по-прежнему является депутатом Рийгикогу.
За пару дней до этого Грюнталь в одном ток-шоу почти 40 минут говорил о распространенной в российской пропаганде теории заговора, а именно, что якобы США и Украина разрабатывали биологическое оружие, направленное против людей славянского происхождения. Напрямую Грюнталь в программе в качестве факта это не утверждал, но в течение всей программы объяснял, почему эта тема является подозрительной и нуждается в изучении.
В качестве вызывающего подозрения аргумента Грюнталь привел "достойный внимания" случай, когда с интернет-странички посольства США в Украине на второй день войны пропал список биолабораторий. В программе всё-таки показали висящий на той же страничке список.
Подозрение вызвало у Грюнталя и обстоятельство, что ему не удалось скачать имеющиеся на страничке файлы. Но потом это опять-таки удалось. Особо странным посчитал Грюнталь то, что в скачанном файле финансистом биолабораторий было упомянуто Министерство обороны США. "Хотелось бы знать, по каким соображениям это всё делается не в США, а именно в Восточной Европе", — прокомментировал он договор о сотрудничестве Украины и США.
По мнению Грюнталя, понятно, что Эстония помогает украинским военным беженцам. Но в то же время он сказал, что если число прибывших в Эстонию беженцев вырастет до 50 000, возникнет вопрос — а смогут ли вообще эстонцы сохраниться как народ. "Мы же все помним ситуацию советского времени, когда в Ида-Вирумаа и Таллинн завозили русских строить там промышленные объекты".
Поудель считает, что такому человеку не место в Рийгикогу, по ее мнению EKRE должна убедить Грюнталя отказаться от депутатского мандата, "потому что этот человек явно является риском для государственной безопасности". Если этого сделать не удастся, то, по словам Поудель, нужно исключить такого человека из EKRE.
"Я не думаю, что все члены EKRE согласны с высказываниями Грюнталя, — считает Поудель. — Эстонский народ не должен оплачивать распространение российской пропаганды, платя полезному идиоту высокую зарплату".
Волостной депутат также заметила, что если участвовавший в программе Грюнталь и ее ведущий не получают за свою деятельность денег из Кремля, то они просто вдвойне идиоты, потому что что бесплатно помогают Путину.
Грюнталь отреагировал вчера на пост Поудель и направил ей требование опровергнуть ее утверждения, "которое надо рассматривать как исковое предупреждение". Причем требование предлагается выполнить в течение одного дня.
"Вы совершенно безосновательно назвали меня распространителям кремлевских тезисов, вдвойне дураком, сеятелем паники, кремлевским троллем-идиотом. Такими действиями вы существенно вредите моему благополучию и доброму имени", — написал Грюнталь.
Парламентарий также предупредил, что если не будет со стороны Поудель опровержения, то ее будет ждать судебное разбирательство, где она должна будет доказать истинность своих утверждений.
В разговоре с Delfi Грюнталь не стал однозначно утверждать, что обратится в суд сразу же по прошествии одного дня. "Посмотрим", — сказал он, намекая на то, что даст Поудель немного времени, чтобы переварить произошедшее.
Он пояснил, что у него нет самоцели идти в суд. "Но если это продолжится, то я буду вынужден это сделать", — сказал Грюнталь.
Поудель сообщила Delfi, что после получения искового предупреждения она проконсультировалась с юристами, которые посоветовали на него не реагировать, этим она и руководствуется.
Подробнее о биолабораториях в Украине можно прочитать здесь.
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