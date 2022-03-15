Медицина для беженцев: как оформить страховку, где искать семейного врача, что делать, если помощь требуется срочно?
Военным беженцам из Украины, получившим временную защиту, гарантируется неотложная помощь, неотложная стоматологическая помощь, тестирование на COVID-19, вакцинирование против COVID-19, а также медицинские услуги, связанные с защитой здоровья населения. Однако тем, кто планирует оставаться в стране на сколько-нибудь длительный период времени, стоит познакомиться с системой здравоохранения Эстонии подробнее.
Чтобы иметь более широкий доступ к медицинскому обслуживанию в Эстонии, необходимо оформить государственную медицинскую страховку. Это не распространяется автоматически на военных беженцев. Сначала беженец должен ходатайствовать о временной защите в Департаменте Полиции и Погранохраны. После получения временной защиты необходимо предоставить в орган местного самоуправления (волостную или городскую управу) информацию о месте жительства и зарегистрировать адрес своего проживания в Эстонии. После получения временного вида на жительство и эстонского личного кода и информирования Регистра народонаселения Эстонии о своем месте жительства беженцы из Украины могут начать оформление своего медицинского страхования так же, как и жители Эстонии.
Как работает для застрахованного лица медицинское обслуживание со стороны врачей и медсестер?
В Эстонии существует три уровня медицинской помощи: служба семейных врачей, медицинская помощь врачей-специалистов и медсестринская помощь.
Другими словами, медицинская помощь подобна лестнице с тремя ступенями: чтобы решить проблемы со здоровьем, вы должны сначала подняться на первую ступеньку лестницы или обратиться к семейному врачу. У семейного врача людям гарантируется быстрая консультация, необходимые обследования и лечение. При необходимости семейный врач направляет человека на следующие "ступеньки" системы, то есть к врачу-специалисту или в медсестринскую службу.
В Эстонии действует единое государственное медицинское страхование. Средства на нашу общую систему медицинского страхования поступают из социального налога, выплачиваемого работающими людьми в размере 13%. Взносы по медицинскому страхованию или доступ к необходимой помощи не зависят от возраста, дохода или рисков для здоровья человека. Все застрахованные лица в Эстонии имеют право на получение одинаково качественной медицинской помощи. Расходы на лечение застрахованного лица оплачивает Больничная касса.
Без медицинской страховки также можно обратиться к семейному врачу, но в этом случае нужно оплатить услуги семейного врача полностью из своего кармана. Регистрация на прием к семейному врачу в данном случае проводится в обычном режиме. Стоимость услуги устанавливается семейным врачом. В случае неотложной помощи пациент не должен оплачивать услуги.
Что делать, если нужна неотложная помощь?
Услуги скоро помощи в случае серьезного или опасного для жизни расстройства здоровья доступна всем жителям Эстонии, в том числе беженцам войны или транзитным лицам.
Скорая помощь готова круглосуточно оказывать медицинскую помощь в ситуации, когда человек нуждается в ней срочно — при обусловленных несчастным случаем повреждениях, травмах и отравлениях, острых экстренных заболеваниях.
Если состояние нуждающегося в помощи требует больничного лечения, то скорая помощь доставит его для продолжения лечения в больницу.
Нужно помнить, что:
- Скорая помощь не лечит хронические заболевания.
- Скорая помощь не выдает больничные листы или листы по уходу, рецепты, направления в больницу и на обследования.
- Скорая помощь не осуществляет доставку пациентов, не нуждающихся в неотложной помощи.
Консультацию по вопросам здоровья можно получить на английском и русском языках по консультационному телефону семейных врачей 1220 (по телефону +372 634 6630 при звонке из-за границы). При необходимости человека перенаправляют на номер службы экстренной помощи 112.
Зачем нужен семейный врач и как его найти?
Когда у человека возникает проблема со здоровьем, он в первую очередь должен обратиться к своему семейному врачу и семейной медсестре. Семейный врач совместно с семейной медсестрой диагностирует и лечит большинство заболеваний.
Семейный врач и семейная медсестра следят за здоровьем всей семьи и хорошо знают членов своего регистра в течение долгого времени. Эти специалисты отслеживают развитие ребенка начиная с грудного возраста, он также занимается профилактикой заболеваний у подростков и взрослых, и в дальнейшем обращает все большее внимание на возможные хронические заболевания. Также семейный врач проводит небольшие хирургические операции, направляет пациента на обследования и берет анализы, вакцинирует, перевязывает раны, удаляет нити и при необходимости осуществляет домашние визиты. Он консультирует всех своих пациентов и дает советы по профилактике заболеваний.
У каждого гражданина Эстонии и у каждого иностранца, находящегося в Эстонии на основании вида на жительство, есть право на регистрацию в регистре семейного врача, а также право на смену семейного врача на основании заявления (заявление для регистрации в регистр семейного врача).
Для регистрации в регистр семейного врача или для смены семейного врача нужно подать заявление для регистрации в регистр выбранному семейному врачу. Семейный врач информирует человека о регистрации в регистре или об отказе в ней, а также о причинах отказа в течение семи рабочих дней после получения заявки на регистрацию. Человек должен быть внесен в список семейного врача не позднее первого числа месяца, следующего за подачей заявки.
У семейного врача есть право отказаться от приема нового человека в свой регистр, если это приведет к превышению максимально разрешенного объема регистра. В Эстонии максимальное разрешенное количество человек в регистре составляет 2000 человек (или 2400, если у семейного врача работает и врач-помощник).
В Эстонии работает более 800 семейных врачей, их готовность взять новых пациентов можно проверить по ссылке. Там же указаны и языки, которыми владеет доктор и медсестра.
Больничной кассы. Дополнительную информацию можно также найти на интернет-странице Департамента здоровья.
Плата за визит:
- застрахованным лицам не нужно оплачивать визит к семейному врачу;
- плата за домашний визит семейного врача составляет до пяти евро;
- плата за домашний визит не взимается с беременной женщины, чья беременность была установлена врачом, и с застрахованного лица в возрасте до 2 лет
- плата за один домашний визит не должна превышать пяти евро, независимо от количества застрахованных лиц за один и тот же домашний визит.