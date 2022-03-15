ФОТО | "Датские викинги" присоединились к боевой группе НАТО в Тапа

Датское подразделение заменит 5-й драгунский полк Сил обороны Франции, который с марта 2021 года входил в состав боевой группы НАТО.

”Французские драгуны достойно выполнили свои задачи, и теперь датские викинги возьмут на себя миссию НАТО по сохранению и повышению сдерживания и обороны вместе с британскими войсками и 1-й пехотной бригадой Сил обороны Эстонии”, — пояснил министр обороны Калле Лаанет, принявший участие в церемонии.

”Постоянное реальное присутствие союзников крайне необходимо для обеспечения безопасности Эстонии. Я очень признателен надежным союзникам, которые вносят вклад в защиту нашего региона. В ближайшее время из Франции будут переброшены в Эстонию дополнительные войска. С этим шагом численность солдат союзников в Эстонии превысит 2000 человек. В Эстонии ранее никогда не было такого большого присутствия союзников. Помимо солдат также имеется современная военная техника, в том числе восемь истребителей в Эмари. В сотрудничестве с нашими союзниками мы защищены, этого нельзя забывать и недооценивать”, — добавил он.

”Уровень мотивации датских солдат и офицеров высок, и они с нетерпением ждут здешних учений и службы, а также сотрудничества со своими соратниками из Великобритании и Эстонии”, — сказал майор Михаэль Крогсгаард, представитель датских сил в Эстонии.

”Военнослужащие Дании участвуют в боевой группе НАТО в Эстонии с 2018 года. Последний контингент покинул Эстонию в марте 2021 года, и теперь мы вернулись, чтобы подтвердить свою приверженность сотрудничеству с Силами обороны Эстонии, сдерживанию любого врага и защите Эстонии”.

После консультаций с Силами обороны Эстонии Франция приняла решение продлить присутствие французских войск в Эстонии. Во второй половине этой недели в Тапа прибудет подразделение сил обороны численностью более 200 человек, чтобы поддержать уже находящиеся там вооруженные силы Эстонии, Великобритании и Дании.