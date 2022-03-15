ФОТО | "Датские викинги" присоединились к боевой группе НАТО в Тапа
В Тапа состоялась официальная церемония, после которой рота Викинг Ютландского драгунского полка Сил обороны Дании приступила к выполнению своих задач в боевой группе НАТО, где она интегрируется в 1-ю пехотную бригаду Сил обороны Эстонии.
Датское подразделение заменит 5-й драгунский полк Сил обороны Франции, который с марта 2021 года входил в состав боевой группы НАТО.
”Французские драгуны достойно выполнили свои задачи, и теперь датские викинги возьмут на себя миссию НАТО по сохранению и повышению сдерживания и обороны вместе с британскими войсками и 1-й пехотной бригадой Сил обороны Эстонии”, — пояснил министр обороны Калле Лаанет, принявший участие в церемонии.
”Постоянное реальное присутствие союзников крайне необходимо для обеспечения безопасности Эстонии. Я очень признателен надежным союзникам, которые вносят вклад в защиту нашего региона. В ближайшее время из Франции будут переброшены в Эстонию дополнительные войска. С этим шагом численность солдат союзников в Эстонии превысит 2000 человек. В Эстонии ранее никогда не было такого большого присутствия союзников. Помимо солдат также имеется современная военная техника, в том числе восемь истребителей в Эмари. В сотрудничестве с нашими союзниками мы защищены, этого нельзя забывать и недооценивать”, — добавил он.
”Уровень мотивации датских солдат и офицеров высок, и они с нетерпением ждут здешних учений и службы, а также сотрудничества со своими соратниками из Великобритании и Эстонии”, — сказал майор Михаэль Крогсгаард, представитель датских сил в Эстонии.
”Военнослужащие Дании участвуют в боевой группе НАТО в Эстонии с 2018 года. Последний контингент покинул Эстонию в марте 2021 года, и теперь мы вернулись, чтобы подтвердить свою приверженность сотрудничеству с Силами обороны Эстонии, сдерживанию любого врага и защите Эстонии”.
После консультаций с Силами обороны Эстонии Франция приняла решение продлить присутствие французских войск в Эстонии. Во второй половине этой недели в Тапа прибудет подразделение сил обороны численностью более 200 человек, чтобы поддержать уже находящиеся там вооруженные силы Эстонии, Великобритании и Дании.
”Мы солидарны со всеми союзниками по НАТО, но особая приверженность Франции принадлежит ее стратегическому партнеру Эстонии”, — сказал полковник Эрик Може, представитель французских сил в Эстонии. ”Наши силы обороны вместе участвовали в миссиях в Африке и вместе работали здесь, в Эстонии, чтобы внести свой вклад в глобальную безопасность, а также в безопасность стран Балтии. Сотрудничество с эстонскими и британскими партнерами было в центре внимания 5-го драгунского полка, входящего в состав боевой группы НАТО, и я убежден, что новое французское подразделение внесет ценный вклад в оборону Эстонии и сдерживание врага”.
”Государства-члены НАТО усилили свое присутствие в восточном крыле НАТО — не только в Эстонии, но и в других странах Балтии”, — сказал командующий силами НАТО, дислоцированными в Эстонии, полковник Дай Беван. ”Планируемое прибытие датской роты ”Викинг” в Тапа усилит боевую группу НАТО. Я благодарю 5-й драгунский полк за его ценный вклад и уже жду встречи с французским подразделением в Тапа, что ясно показывает также приверженность Франции укреплению безопасности Эстонии”.
Учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Европе, Франция также приняла решение ускорить свое запланированное участие в миссии воздушной безопасности НАТО в странах Балтии. Четыре истребителя Mirage 2000-5F, которые должны были прибыть в Эстонию в конце марта, уже вчера прибыли в Эмари вместе с более чем 100 служащими ВВС.