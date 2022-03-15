КАРТА | Война по состоянию на 15 марта: обстрелы Киева ужесточились. ВС РФ проводят перегруппировку и накапливают запасы

Смотрите карту!

false

Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны, 15 марта



Общая информация:

В течение последних суток значительных изменений в обстановке не замечено, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают попытки захвата нескольких важных городов Украины. Ударные группировки российских войск проводят перегруппировку и накапливают запасы топлива и боеприпасов.

Обнаружена переброска войск под Харьков, перемещения и сосредоточение сил, только в меньшем масштабе, также замечены в Белоруссии. ВС РФ продолжают изматывать украинские войска и гражданское население артиллерийскими ударами. В последнюю пару суток ожесточились обстрелы Киева.

Просочившаяся в прессу информация о запросе России у Китая военной (поставки вооружений и средств наблюдения) и экономической помощи иллюстрирует проблемы с обеспечением ВС РФ. Как указывалось ранее, россияне также столкнулись с трудностями, связанными с нехваткой личного состава. По сообщению Минобороны РФ в Россию прибыли первые добровольцы с Ближнего Востока, их перебрасывают силами российской авиации. Однако, учитывая размеры ударных группировок ВС РФ и масштаб проводимых ими военных операций, данное пополнение не является значимым ни с количественной, ни с качественной точек зрения.

В городах южной Украины (например, в Мелитополе и Херсоне) фиксируются попытки РФ установить и закрепить собственную власть. Мэры Днепрорудного и Мелитополя похищены, протестующих против оккупации местных жителей запугивают. В Мелитополе оккупационные власти назначили нового мэра, городской совет якобы разогнан.