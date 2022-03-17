"Молчание равносильно соучастию". Знаменитый советский вратарь — о русских, войне и красных линиях

Что ты думаешь о происходящем в Украине?

Бессмысленная война, которая каждый день уносит жизни людей, в том числе невинных мирных жителей — это нечто ужасное и труднопостижимое для Европы 21 века. Первая мысль, которая приходит в голову — что кремлевским преступникам придется ответить за все это перед Гаагским трибуналом. Сейчас это эмоции, но вопрос в том, как мы дошли до такого состояния?

Большую часть своей жизни ты был человеком мира. Ты удивлен, что сейчас мир стоит на пороге Третьей мировой?

Если я сейчас скажу, что ожидал этого, это будет преувеличением — потому что никто не ожидает ничего подобного. Скорее, я скажу, что мы — а под "мы" я имею в виду страны Балтии и Польшу — предупреждали Европу и западный мир о том, к чему это вооружение приведет и как к этому следует готовиться. Нам сочувственно улыбнулись в ответ и сказали: ну, о чем вы говорите… Мы понимаем, что один раз вы получили, вам досталось больше, чем другим, но, бросьте — это новый век, цивилизованный мир, у нас у всех есть телевизоры, смартфоны, машины, компьютеры, социальные сети — так больше нельзя, давайте не будем преувеличивать…". И вот мы здесь.

Если во всем этом и есть что-то хорошее, так это то, что вторжение Путина в Украину изменило представление многих западных стран о том, куда нацелен Кремль и на что он способен. Если Швейцария присоединяется к санкциям, Финляндия начинает говорить о НАТО, а Швеция поставляет оружие, становится ясно, что все красные линии пересечены и компромиссы невозможны…