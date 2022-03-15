ПОДКАСТ | Писатель Алиса Ганиева: Путин становится заложником страха окружающих

- Путин становится заложником того страха окружающих, — говорит Алиса. — Его лакеям страшно сказать правду, перед ним трепещут. Подкладывают нужные бумажки, интернетом он самостоятельно не пользуется, гаджетов у него нет, мобильного телефона нет. Человек в футляре, который все ещё живёт в таком советском, так называем почтовом ящике, закрытом от всего мира. И мне кажется, самоизоляция короновирусная ещё усугубила это, потому что этот человек страшно боится смерти. И может быть, это хороший знак. Может быть, это значит, что он не будет пускаться во все тяжкие и давить на ядерную кнопку.

- Хотя с другой стороны, известно что у него уже все бункеры подготовлены. Существует какой-то скальный бункер в Урале. И там, наверное, хватит продуктов и воздуха, чтобы ещё тридцать-сорок лет жить. Его дочь, которую он официально не признает (он скрывает своих членов семьи), возглавляет какой-то генетический институт, который занимается, в том числе, проблемой бессмертия. То есть этот человек, зацикленный на собственном бессмертии, и политическом и физическом, и при этом совершенно одинокий и трусливый, и, конечно, он не знает истинного положения дел. Он живёт в созданной им самим реальности в такой информационной капсуле, которая формируется его испуганными адъютантами, — добавляет писатель. — И он действительно был уверен, судя по всему, что за три дня все сдадутся, будет посажен какой-нибудь Медведчук или Янукович на кресло в Киеве, и народ его встретит с цветами.