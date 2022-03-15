Из-за выбежавшего на пешеходный переход человека пострадала женщина

Одна авария произошла в 19:29 возле Май,15 в Пярну, где 68-летний водитель автобуса Mercedes-Benz Evobus был вынужден резко затормозить из-за выбежавшего на пешеходный переход пешехода. В результате резкого маневра в салоне автобуса упала 55-летняя женщина. Ее доставили в Пярнускую больницу.

Еще одно ДТП с участие автобуса произошло в 14:53 на 1 км шоссе Руйла-Лайтсе в волости Сауэ в Харьюмаа, где 69-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Škoda Octavia , отклонился на встречную полосу и столкнулся с автобусом Irisbus под управлением 64-летнего мужчины.

Водитель Škoda был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.